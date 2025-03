Mergim Berisha ist zwar mittendrin, aber noch nicht ganz dabei

Als am Dienstagvormittag die Bundesliga-Profis auf dem Trainingsplatz des FC Augsburg beim Spiel auf die großen Tore mit einem verkürzten Feld in den Wettkampfmodus hochfuhren, absolvierte Mergim Berisha noch ein paar Ausdauerläufe. Dann schaute er seinen Kollegen von der Seitenlinie aus zu. Ob der Stürmer, der in der Winterpause per Leihe von der TSG 1899 Hoffenheim zurück nach Augsburg geholt wurde, am Samstag (15.30 Uhr) ausgerechnet in Hoffenheim sein erstes Bundesligaspiel in diesem Jahr bestreiten kann, ist unsicher. „Warten wir ab“, sagte Berisha freundlich nach dem Training, gab noch ein paar Autogramme und radelte Richtung WWK-Arena davon. Interviews will er bisher noch nicht geben.

FCA-Trainer Jess Thorup will erst mit den Ärzten und Mergim Berisha sprechen

Der 27-Jährige hatte sich kurz nach seinem Wechsel von Hoffenheim zum FCA nach nur wenigen Trainingseinheiten eine Oberschenkelverletzung zugezogen. Später stellte sich heraus, dass auch eine Sehne betroffen war. Zurückhaltend ist darum auch Trainer Jess Thorup in Bezug auf eine mögliche Kadernominierung von Berisha. Beim internen Testspiel während der Länderspielpause schonte er Berisha. „Wir versuchen, ihn jeden Tag etwas mehr zu integrieren. Heute war er beim Aufwärmen und den Passformen nicht nur als Joker, sondern auch als normaler Spieler dabei. Es läuft wie geplant“, sagt Thorup am Dienstag, „aber wir müssen abwägen: Nehmen wir das Risiko oder nicht. Das müssen wir mit den Ärzten, der Reha-Abteilung und mit Mergim besprechen.“ Berisha ist zwar mittendrin, aber eben noch nicht ganz dabei.

Extreme Not, bei Berisha ein Risiko einzugehen, hat Thorup auch nicht. Seit zehn Spielen ist sein Team in der Bundesliga ohne Niederlage, 613 Minuten ohne Gegentor. Der FCA hat mit 38 Punkten 18 Zähler Vorsprung auf den Relegationsplatz, liegt aber nur vier Punkte hinter den internationalen Plätzen und beim 1:0-Heimsieg gegen den VfL Wolfsburg traf mit Phillip Tietz auch wieder einmal ein Stürmer.

Dementsprechend entspannt verbrachte Thorup auch die vier freien Tage mit seiner Familie in Kopenhagen. „Wir haben uns gut erholt.“ Schade fand er allerdings, dass Dänemark in zwei engen Spielen gegen Portugal (1:0 und 2:5 n.V.) den Sprung in das Final-Four-Turnier in Deutschland verpasst hat. „Dänemark hätte das erste Spiel 3:0 oder 4:0 gewinnen müssen“, sagt er. Danish Dynamite auf und vor allem in Form der sympathischen dänischen Fans neben dem Platz, hätte dem Turnier sicher einen besonderen Touch gegeben. Jetzt heißt es am 8. Juni halt Deutschland gegen Portugal, das andere Halbfinale bestreiten Spanien und Frankreich.

Das epische 3:3 Deutschlands gegen Italien hat er nur am Rande verfolgt. „Nur die Tore habe ich gesehen“, erzählt der 54-Jährige. Das zwischenzeitliche 2:0 nach dem Balljungen-Kimmich-Musiala-Ecken-Geniestreich hat aber auch bei dem erfahrenen Trainer Erstaunen ausgelöst. „Das war Wahnsinn. Das müssen wir noch einmal genauer anschauen, vielleicht können wir daraus ja was lernen“, sagt er mit Augenzwinkern und lächelt.

Elvis Rexhbecaj steigt mit dem Kosovo auf

Sein Interesse galt mehr den Leistungen seiner zehn Nationalspieler. Einer stand dabei besonders im Blickpunkt: Mittelfeldspieler Elvis Rexhbecaj. Ihm gelang mit dem Kosovo im Duell mit Island der Aufstieg in die Nations League Gruppe B. Beim 2:1-Heimsieg am Donnerstag erzielte er in der 58. Minute den 2:1-Siegtreffer, beim Rückspiel am Sonntag war er beim 3:1-Erfolg auf Island im defensiven Mittelfeld der Denker und Lenker. „Elvis hat erzählt, im Kosovo ist der Teufel los, weil keiner damit gerechnet hat“, berichtet Thorup vom Gespräch mit dem am Dienstag zurückgekehrten Mittelfeldspieler.

Transfergerüchte um Rexhbecaj kochen hoch

Da passt es ja, dass sich gerade jetzt Transfergerüchte um den 27-Jährigen entfalten. Celtic Glasgow und Besiktas Istanbul werden als mögliche Interessenten genannt, auch der eine oder andere griechische Spitzenklub soll Rexhbecaj beobachten. Sein Vertrag läuft 2026 aus, Gespräche über eine mögliche Verlängerung scheinen ins Stocken geraten zu sein.

Elvis Rexhbecaj soll angeblich bei Celtic Glasgow und Besiktas Istanbul im Gespräch sein. Foto: WITTERS

Vor allem Rexhbecaj ist wohl ins Grübeln gekommen. Zumal Topklubs aus der Türkei oder Griechenland mit Gehältern locken, bei denen der FCA nicht mithalten kann und wohl auch nicht will. Thorup beschäftigt sich mit solchen Spekulationen Ende März weiterhin nicht. „Jeder hat Träume. Im Moment geht es aber nur um den FCA. Wir haben noch acht Spiele. Dann schauen wir, was passiert.“

Steve Mounie kehrt als letzter Spieler am Donnerstag zurück

Am Donnerstag kehrt mit Steve Mounie der letzte Internationale zurück. Aber schon jetzt hat Thorup wieder in den Normalmodus geschaltet. Vereinsrekorde oder Gerüchte interessieren ihn nicht. „Wir schauen nach vorn. Da kommt ein wichtiges Spiel in Hoffenheim.“ Ob mit oder ohne Mergim Berisha wird sich erst am Ende der Woche entscheiden.