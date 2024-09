Keven Schlotterbeck: „Wir müssen uns an die eigene Nase fassen“

Keven Schlotterbeck war sichtlich aufgebracht in der Mixed-Zone. Und da ging es dem Innenverteidiger des FC Augsburg nicht unbedingt um die Höhe der Niederlage gegen den 1. FC Heidenheim (0:4), sondern um das Zustandekommen des ersten Tores. Und wie es der Zufall wollte, flimmerte über einen Bildschirm im Hintergrund die Szene aus der 9. Spielminute vor dem 0:1. Schlotterbeck war der Ball während des Zweikampfes mit dem Heidenheimer Adrian Beck im eigenen Strafraum an den Arm gesprungen. Schiedsrichter Martin Petersen deutete das nach Videoansicht als elfmeterwürdig. Was Schlotterbeck und alle anderen FCA-Verantwortlichen in Rage brachte.

Robert Götz