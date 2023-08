FCA-Profi Niklas Dorsch in der "Viererkette": "Wir haben meinen Körper generalsaniert"

Niklas Dorsch wurde zuletzt immer wieder von Verletzungen zurückgeworfen. In einer Sonderfolge unseres FCA-Podcasts sagt er, wie er nun durchstarten will.

Niklas Dorsch gilt als einer der Hoffnungsträger beim FC Augsburg, Trainer Enrico Maaßen hatte den 26-Jährigen immer wieder als einen seiner Schlüsselspieler bezeichnet. Das Problem: In der vergangenen Saison streikte der Körper des potenziellen Führungsspielers ein ums andere Mal, nach einem Schlüsselbeinbruch brach sich Dorsch zweimal den Mittelfuß, danach stand eine Nasen-OP an. Hinter dem ehemaligen U21-Nationalspieler liegt das vielleicht bitterste Jahr seiner Karriere – nun ist er fit, wie er als Gast in einer Sonderfolge unseres FCA-Podcasts "Viererkette" betonte. Im Gespräch mit Sportredakteur Florian Eisele sagt er nun: "Im letzten Jahr haben wir meinen Körper generalsaniert. Jetzt ist er voll einsatzfähig."

Dorsch macht auch kein Geheimnis daraus, dass ihn die andauernden Verletzungen auch psychisch zugesetzt haben. Am Ende holte sich Dorsch psychologische Hilfe, die aus seiner Sicht "dringend notwendig" war. In der "Viererkette" blickt der 26-Jährige nun auf diese Zeit zurück und zieht daraus auch Erkenntnisse. "Ich war zu Hause, bin in Selbstmitleid versunken und habe mal gemerkt, wie schnell das alles gehen kann: Wenn du spielst, klopfen dir alle auf die Schulter. Und wenn du raus bist, interessiert sich kein Schwein für dich."

Niklas Dorsch sprach mit AZ-Redakteur Florian Eisele über die neue Saison. Foto: Ulrich Wagner

Muskelkater empfindet Dorsch mittlerweile als Glücksgefühl

Für die neue Spielzeit hat Dorsch ein gutes Gefühl – vor allem deshalb, weil das Vertrauen in den Körper wieder da ist. Nach einer harten Trainingseinheit abends den Muskelkater zu spüren, empfindet der Mittelfeldspieler mittlerweile als Glücksgefühl. Inwiefern Dorsch zugibt, ab und an von Trainer Maaßen "das Fett weg" bekommen zu müssen, welche Person beim FC Bayern ihm besondere Motivation verleiht und was der langjährige Juniorennationalspieler zur Krise beim Deutschen Fußball-Bund sagt – all das ist in der aktuellen Ausgabe unserer Viererkette zu hören.

Hier finden Sie die Playlist zum FCA-Podcast "Viererkette"

Unsere Sportreporter reisen mit dem FC Augsburg quer durch die Republik, notfalls auch Europa und die ganze Welt, um über das Geschehen erzählen zu können. Im FCA-Podcast "Viererkette" sprechen sie darüber. Eine neue Folge erscheint nach Spieltagen immer spätestens montags bis 18 Uhr.

Lesen Sie dazu auch

Transfers, News, Personalien: Sie sind interessiert am schnellen FCA-Update? Dann schauen Sie bei unserem FCA-Ticker vorbei.