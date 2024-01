Neue Folge Viererkette: Wenig fehlt zur Überraschung

Gegen Leverkusen geht der FC Augsburg um ein Haar in Führung und verliert in der letzten Minute. Es gibt zwei bittere Abschiede.

Es waren – je nach Zählweise – Minuten oder Zentimeter, die dem FC Augsburg gegen Bayer Leverkusen zur Sensation fehlten. Die Entscheidung, das Tor von Phillip Tietz zum 1:0 wegen einer Abseitsstellung nicht zu geben, war haarscharf. Und als alles kurz vor Schluss nach einem torlosen Remis aussah, schlug die Werkself doch noch zu. Im Stile einer Spitzenmannschaft schoss Palacios zum einzigen Tor ein, in Minute 94. Bayer-Dusel sozusagen.

Bestimmt war das Spiel von einer doppelten Trauer: einerseits um Fußball-Legende Franz Beckenbauer. Zudem nahm die FCA-Familie Abschied von Alexander "Edde" Edin. Der erste Fanbeauftrage des FC Augsburg war überraschend im Alter von nur 55 Jahren gestorben. Über die Situation beim FCA sprechen in der ersten Viererkette-Folge des neuen Jahres Robert Götz und Florian Eisele.

Für den FC Augsburg ist Halbzeit – wie sieht das Fazit aus?

Verdient war der Sieg des bislang ungeschlagenen Spitzenreiters angesichts von 24 Torschüssen und deutlich mehr Spielanteilen – ärgerlich war dennoch, dass der wichtige Punkt in allerletzter Minute doch noch verloren ging. Für den FC Augsburg steht nun ein Halbzeit-Fazit an: Die Hinrunde ist vorbei, nach 17 Spielen hat die Mannschaft von Jess Thorup 18 Punkte. Wie das einzuschätzen ist, gibt es natürlich in der Viererkette zu hören.

Sehr wahrscheinlich wird sich das Gesicht der Mannschaft noch ein wenig ändern: Mit Irvin Cardona, Aaron Zehnter und Masaya Okugawa haben schon drei Spieler das Team verlassen – und werden wohl nicht die Letzten sein, die sich verabschieden. Auch ein Sommer-Transfer scheint sich abzuzeichnen. Mit Ruben Vargas steht zudem ein Stammspieler vor dem sofortigen Absprung. Warum sein Transfer sinnvoll ist, was sonst noch zu erwarten ist und wie die Spiele in den kommenden Wochen einzuschätzen sind, gibt es in der aktuellen Folge der Viererkette zu hören.

Hier finden Sie die Playlist zum FCA-Podcast „Viererkette“

Lesen Sie dazu auch

Unsere Sportreporter reisen mit dem FC Augsburg quer durch die Republik, notfalls auch Europa und die ganze Welt, um über das Geschehen erzählen zu können. Im FCA-Podcast „Viererkette“ sprechen sie darüber. Eine neue Folge erscheint nach Spieltagen meist bis spätestens Montag bis 18 Uhr.