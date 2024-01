Neue Folge "Viererkette": Beim FCA-Spiel gegen den FC Bayern fliegen die Fetzen

Zum Coup gegen die Bayern fehlen Zentimeter und etwas Glück. Während des Spiels und nach dem Abpfiff beklagen sich die Bayern über den FCA.

Selten schien es angesichts der massiven Personalprobleme beim FC Bayern einen passenderen Termin zu geben, als jetzt gegen den Rekordmeister zu spielen. In der Woche vor dem Gastspiel beim FC Augsburg hatten sich gleich mehrere Spieler verletzt abgemeldet, insgesamt fehlten den Münchnern Profis im Gegenwert von einer Viertelmilliarde Euro, wenn die Marktwerte angesetzt werden. Die knappe 2:3-Pleite des FCA lieferte dann mehrere Erkenntnisse: Mehr wäre locker drin gewesen, die Verletzungssorgen der Bayern gehen weiter – und Leon Goretzka und der Augsburger Greenkeeper werden keine Freunde mehr. Über das Spiel sprechen diesmal Robert Götz, Johannes Graf und Florian Eisele.

Tatsächlich machte Leon Goretza den Rasen in der Augsburger Arena als Mitursache für die eher schwache Leistung der Münchner aus. Im Gespräch bei Sky meckert der Nationalspieler: „Wir wissen ganz genau, was uns hier erwartet: einfach unattraktiver Fußball. Wo wir hier stehen, das kann man nicht Wiese nennen.“ Das Wort „Acker“ wäre besser, so Goretzka. Tatsächlich waren auf dem Geläuf einige braune Stellen zu sehen. Bedingungen, die nicht optimal sind, aber tatsächlich für beide Teams gelten. Goretzka scheint sich allgemein nicht sonderlich wohl in Augsburg zu fühlen: Im Februar 2019 machte er beim Gastspiel der Bayern beim FCA das schnellste Eigentor der Bundesliga-Geschichte: Nach 13 Sekunden lag damals der Ball im Tor von Manuel Neuer.

FC Bayern gegen FC Augsburg: Tuchel und Jurendic geraten aneinander

Doch Goretza war nicht der einzige Bayer, der am Samstag was zu meckern hatte. Auch Thomas Tuchel, Schwabe aus Krumbach im Einsatz des FCB, hatte zum Ende des Spiels eine Meinungsverschiedenheit mit Augsburgs Sportdirektor Marinko Jurendic. Die klärte sich aber – im Gegensatz zur Unbill von Goretzka – schnell in Wohlgefallen auf.

Und der FCA? Dort wird man sich über den Fehlschuss von Sven Michel ärgern. Der Stürmer hatte einen Elfmeter verschossen, der ihm von Kapitän Ermedin Demirovic überlassen worden war. Demirovic traf später zum 2:3. Bitter war auch der nicht gegebene Treffer von Elvis Rexhbecaj – das Tor wurde nicht gegeben, weil selbst die Torlinientechnik angesichts dieser knappen Nummer kapituliert hatte.

In der „Viererkette“ ist zudem zu hören, warum das Gastspiel in Bochum auch für Jess Thorup eine Art Reifeprüfung wird, was vom Transferfenster zu erwarten ist und warum die Sache mit den Standards sich für Augsburg immer mehr zum Ärgernis entwickelt.

Hier finden Sie die Playlist zum FCA-Podcast „Viererkette“

Unsere Sportreporter reisen mit dem FC Augsburg quer durch die Republik, notfalls auch Europa und die ganze Welt, um über das Geschehen erzählen zu können. Im FCA-Podcast „Viererkette“ sprechen sie darüber. Eine neue Folge erscheint nach Spieltagen meist bis spätestens Montag bis 18 Uhr.