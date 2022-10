Neue Folge Viererkette: Beim wilden Hin und Her fehlt dem FCA eine ganze Elf

Ersatzgeschwächt wie nie muss der FC Augsburg in Köln antreten. Auf dem Rasen geht es hin und her - und trotz der Niederlage gibt es Lichtblicke.

Was für ein wildes Spiel in Köln: Zweikämpfe, Tore, Emotionen - beim Auftritt des FCA in Köln war fast alles drin. Gefehlt haben bei der 2:3-Niederlage stattdessen sage und schreibe elf Augsburger Spieler. Vor allem in der Defensive war die personelle Not groß. Wie das Spiel in Köln zu bewerten ist und wie die Aussichten für die Pokalpartie gegen den FC Bayern am Mittwoch sind - darüber sprechen in der aktuellen Ausgabe der "Viererkette", dem FCA-Podcast unserer Redaktion, Robert Götz und Florian Eisele.

Natürlich ist die Verletztenlage auch Thema in dieser Ausgabe - verbunden mit der Frage, wer denn gegen die Bayern wieder ins Team zurückkehrt. Nach derzeitigem Stand sieht die Antwort auf diese Frage nicht besonders prickelnd aus: Neben dem gelbgesperrten Innenverteidiger-Duo Jeffrey Gouweleeuw und Maximilian Bauer besteht laut Trainer Enrico Maaßen die größte Hoffnung bei Arne Maier. Bei Rafal Gikiewicz ist die Hoffnung im FCA-Team deutlich zurückhaltender - auch wenn der Pole selbst sich bezüglich seiner Oberschenkelverletzung gewohnt selbstbewusst gab.

Dem FCA fehlte in einer entscheidenden Situation eine Portion Cleverness

Bemerkenswert war trotz des Fehlens vieler Stammkräfte der Ansatz, den der FC Augsburg gewählt hat: Anstatt zu betonieren, wollte die Mannschaft auch in dieser Situation den Ball haben. Auch wenn sich das Fehlen vieler Spieler speziell im zweiten Durchgang massiv ausgewirkt hat. Warum sich ein FCA-Spieler endlich belohnt hat, wie Neuzugang Elvis Rexhbecaj zum Ersatzkapitän wurde und in welcher Situation der Mannschaft eine Portion Cleverness für den Punktgewinn gefehlt hat - all das ist in der aktuellen Folge der "Viererkette" zu hören.

Hier finden Sie die Playlist zum FCA-Podcast „Viererkette“.

Unsere Sportreporter reisen mit dem FC Augsburg quer durch die Republik, notfalls auch Europa und die ganze Welt, um über das Geschehen erzählen zu können. Im FCA-Podcast „Viererkette“ sprechen sie darüber. Eine neue Folge erscheint nach Spieltagen immer montags bis 18 Uhr.

