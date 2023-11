Neue Folge Viererkette: Der Böllerwurf beim FCA und seine Folgen

Nach dem Böllerwurf beim Spiel des FC Augsburg gegen die TSG Hoffenheim tritt der Sport in den Hintergrund. Was bekannt ist – und welche Folgen das haben wird.

Ja, Fußball wurde auch noch gespielt am Samstagnachmittag in Augsburg. 1:1 hieß es am Ende zwischen dem FCA und der TSG Hoffenheim - ein Ergebnis, das sich für die Mannschaft von Jess Thorup erneut sehen lassen kann gegen die auswärtsstarken Gäste. Der Fußball trat aber in den Hintergrund angesichts dessen, was sich in der zweiten Hälfte des Spiels ereignet hatte: Im Hoffenheimer Block wurde nach knapp einer Stunde Spielzeit ein Böller geworfen und landete in der Zuschauermenge. Die Bilanz der Tat: 13 Verletzte, ein vor dem Abbruch stehendes Spiel und eine Frage – wer tut so etwas Hirnrissiges? In der aktuellen Folge der Viererkette sprechen Marco Scheinhof und Florian Eisele über den Böllerwurf und seine Folgen.

Dabei scheint es ein Glück zu sein, dass nach derzeitigem Stand niemandem etwas Schlimmeres geschehen ist – zumindest, was die körperlichen Schäden angeht. Allerdings waren viele Schüler und Kinder in der Nähe des Böllers, als dieser explodierte – wie diese die Ereignisse verarbeiten, steht auf einem anderen Blatt. Mittlerweile sind zwei Tatverdächtige festgenommen worden. Wie es mit den beiden 28-jährigen Männern aus dem Raum Göppingen weitergeht, entscheiden die Ermittler und die Staatsanwaltschaft. In der Viererkette erfahrt ihr, was bisher bekannt ist – und welches Szenario ebenfalls möglich gewesen wäre.

Alexander Rosen ist Sportgeschäftsführer der TSG Hoffenheim. Foto: Uwe Anspach, dpa

Hoffenheims Geschäftsführer Rosen sprach von "zwei Wahnsinnigen"

Sollte es etwas Positives an diesem Vorfall geben, dann dass sich mit Ausnahme der Täter alle Personen umsichtig und gut verhielten – angefangen von Schiedsrichter Felix Brych über die Geschäftsführer der beiden Vereine bis hin zu Trainern, die den Vorfall unisono verurteilten. Hoffenheims Sport-Geschäftsführer Alexander Rosen nannte die Tat das Werk von "zwei Wahnsinnigen". Konsequenzen wird der Vorfall haben - für die Täter, aber auch für die Vereine. Alles zum Spiel gegen Hoffenheim, den Böllerwurf und die Planungen des FCA in der nun anstehenden Länderspielpause gibt es in der aktuellen Folge der Viererkette zu hören.

Hier finden Sie die Playlist zum FCA-Podcast "Viererkette"

Unsere Sportreporter reisen mit dem FC Augsburg quer durch die Republik, notfalls auch Europa und die ganze Welt, um über das Geschehen erzählen zu können. Im FCA-Podcast "Viererkette" sprechen sie darüber. Eine neue Folge erscheint nach Spieltagen meist bis spätestens Montag bis 18 Uhr.

Lesen Sie dazu auch