Neue Folge Viererkette: Der FCA liefert Desaströses aus Unterhaching

Die Stimmung rund um den FCA ist schon vor dem Bundesliga-Start explosiv, nach dem Pokal-Aus bewerfen Fans die Spieler mit Bechern. Welche Folgen die Pleite hat.

Das Pokalspiel des FC Augsburg bei der Spielvereinigung Unterhaching sollte der Startschuss für eine Saison ohne Sorgen werden – stattdessen war die Stimmung nach Abpfiff erst recht auf dem Siedepunkt. Nach der peinlichen und verdienten 0:2-Niederlage beim Drittligaaufsteiger war der Frust bei den mitgereisten Fans groß: Als die Spieler des FCA nach Abpfiff in die Kurve kamen, flogen Bierbecher und Beschimpfungen. FCA-Vizekapitän Niklas Dorsch berichtete, es seien "Pfiffe, aber auch unschöne Worte" gefallen. Eine derartige Eskalation schon nach dem ersten Pflichtspiel der neuen Saison spricht Bände. Über das Pokal-Aus und seine Folgen sprechen in der aktuellen Folge der Viererkette Marco Scheinhof und Florian Eisele.

Erschreckend dabei war, wie wenig in der Offensive vom FC Augsburg zu sehen war. Selbst die Unterhachinger Spieler hätten sich nach dem Pokalsieg davon überrascht gezeigt, wie ungefährlich sich der Angriff des Bundesligisten präsentierte. Die gute Vorbereitung, die die Mannschaft von Enrico Maaßen gezeigt hatte – sie war mit einem Schlag vergessen.

33 Bilder Das ist der Kader des FC Augsburg für die Saison 2023/24 Foto: David Inderlied, dpa

Die Personalplanung von FCA-Trainer Maaßen sorgt für Verwunderung

Verwunderlich ist nach Ansicht der Viererkette auch die Personalplanung des Trainers: Felix Uduokhai, Iago und Robert Gumny standen nicht im Spieltagskader – laut Auskunft von Maaßen deswegen, weil das Trio es sportlich nicht geschafft hatte. Zugleich ist es aber auch bekannt, dass zumindest Iago und Uduokhai gehen sollen, weil ihr Vertrag 2024 ausläuft und sie ihn bislang nicht verlängern wollen. Folglich bekommt der FCA nur noch dann eine Ablöse, wenn sie noch in diesem Sommer gehen. Ob ein Verein nun eher zugreift, wenn diese Spieler offenbar nicht an jenen vorbeikommen, die sich in Unterhaching bis auf die Knochen blamiert haben – das ist fraglich. Kann es sich der FCA in dieser Verfassung leisten, auf Spieler dieser Qualität zu verzichten?

Auch die Verkaufsbereitschaft des FCA bezüglich Mergim Berisha darf nach dem Pokal-Aus mit anderen Augen betrachtet werden. Der deutsche Nationalspieler war nach seiner Einwechslung einer der wenigen, der für so etwas wie Torgefahr sorgte, versuchte es zumindest mit Distanzschüssen. Dass Sven Michel oder Phillip Tietz die Klasse haben, Berisha zu ersetzen – diesen Beweis blieben sie in Unterhaching auf ganzer Linie schuldig. Bis auf Torwart Finn Dahmen trifft das aber auf alle Spieler zu – ein schwacher Trost und ein unheilvolles Vorzeichen für die neue Saison.

Hier finden Sie die Playlist zum FCA-Podcast "Viererkette"

Lesen Sie dazu auch

Unsere Sportreporter reisen mit dem FC Augsburg quer durch die Republik, notfalls auch Europa und die ganze Welt, um über das Geschehen erzählen zu können. Im FCA-Podcast "Viererkette" sprechen sie darüber. Eine neue Folge erscheint nach Spieltagen immer spätestens montags bis 18 Uhr.