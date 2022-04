Neue Folge Viererkette: Der Klassenerhalt ist geschafft – und was jetzt?

In Bochum profitiert der FCA von zwei dicken Patzern der VfL-Hintermannschaft. Weil auch der VfB verliert, ist die Klasse so gut wie sicher. Was ist jetzt wichtig?

Rein rechnerisch könnte zwar noch etwas passieren – doch faktisch hat der FCA mit dem 2:0-Sieg in Bochum den Klassenerhalt perfekt gemacht. Angesichts von sieben Punkten Vorsprung auf den Relegationsplatz und neun Punkten auf den direkten Abstiegsplatz bei neun noch zu vergebenden Punkten müsste aber schon sehr viel noch passieren. Über den Sieg in Bochum und den Abschied vom Abstiegskampf für diese Saison sprechen in der aktuellen Ausgabe der "Viererkette", dem FCA-Podcast unserer Redaktion, Marco Scheinhof und Florian Eisele.

Dabei scheint die Geschichte des Spiels schnell erzählt: Nach einem Patzer von Bochums Innenverteidiger Maxim Leitsch und einem von Danilo Soares verursachten Foulelfmeter ging der FCA mit 2:0 in Führung. Was danach folgte, war zwar nicht glänzend, sehr wohl aber souverän: Die Defensive der Mannschaft von Markus Weinzierl ließ kaum noch Chancen der Gastgeber zu - und das wenige, was gefährlich werden konnte, entschärfte Torwart Rafal Gikiewicz. Weil auch der VfB Stuttgart auf dem Relegationsplatz sein Spiel verloren hat, ist der Abstand des FCA auf die Abstiegsregion so gut wie nicht mehr einzuholen.

Ein "weiter so" wäre für den FCA gefährlich

Dass nun ein einfach Haken hinter die Saison gemacht wird, wäre aus Sicht unserer Redakteure aber gefährlich: Zu oft offenbarte der FCA in dieser Spielzeit folgenschwere Probleme und erhielt folgerichtig heftige Niederlagen, zu schwankend waren die Leistungen. Was sich aus Sicht unserer Reporter nun ändern muss, warum die kommende Saison potentiell deutlich schwieriger wird als die aktuelle und was Stefan Reuter im Gespräch mit Marco Scheinhof über die aktuelle Situation des FC Augsburg gesagt hat, ist in der aktuellen Ausgabe unserer Viererkette zu hören. In der kommenden Woche ist zudem ein prominenter Gast mit Bezug zum nächsten Gegner, dem 1. FC Köln, zu Gast. Einschalten lohnt sich also auch das nächste Mal. (eisl)

Hier finden Sie die Playlist zum FCA-Podcast "Viererkette".

Unsere Sportreporter reisen mit dem FC Augsburg quer durch die Republik, notfalls auch Europa und die ganze Welt, um über das Geschehen erzählen zu können. Im FCA-Podcast "Viererkette“ sprechen sie darüber. Eine neue Folge erscheint nach Spieltagen immer montags bis 18 Uhr.

Lesen Sie dazu auch