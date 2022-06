Neue Folge Viererkette: Der vielversprechende FCA-Neuanfang mit Maaßen

Der neue Trainer des FC Augsburg hat die Arbeit aufgenommen – und sorgt für eine Aufbruchsstimmung. Wie er sich bislang präsentiert hat und was ihm wichtig ist.

Es sind die Wochen des Aufbruchs beim FC Augsburg: Seitdem Enrico Maaßen seine Arbeit als neuer Trainer des Bundesligisten aufgenommen hat, hat sich die Stimmung beim FCA deutlich verbessert. Der 38-Jährige, der sich in einer Pressekonferenz der Öffentlichkeit vorstellte, kommt aus dem Händeschütteln gar nicht mehr raus – und hinterlässt bislang einen positiven, hoffnungsvollen Eindruck. Also genau das, was der Verein nach dem PR-Desaster zum Ende der vergangenen Saison benötigt hat, als innerhalb von 24 Stunden Präsident Klaus Hofmann und Trainer Markus Weinzierl hinwarfen. In der aktuellen Folge unseres FCA-Podcasts "Viererkette" besprechen Johannes Graf und Florian Eisele, die Maaßen bereits in einem persönlichen Gespräch kennenlernen konnten, ihre Eindrücke vom neuen Coach.

Dem 38-Jährigen ist es wichtig, beim FC Augsburg neuen Schwung, ein Gefühl des Zusammenhalts reinzubringen. Oder, wie es Maaßen bei seiner Vorstellung formulierte: "Alle sollen sehen, dass wir eine Identität entwickeln".

Dazu soll es – auch das dürfte die Fans freuen – gehören, dass junge Spieler bei Maaßen einen Schritt nach vorne machen. Dass der ehemalige Mittelfeldspieler Talente entwickeln kann, hat er bei seinem vorherigen Klub Borussia Dortmund II gezeigt. Mit der Reserve des Bundesligisten stieg er als Meister in der 3. Liga auf, wo er vergangene Saison einen souveränen neunten Platz erreichte.

Für Stefan Reuter ist Maaßen eine wichtige Personalie

Stefan Reuter, der Geschäftsführer Sport des FCA, hat die Jugendförderung auch zu einem der Ziele von Maaßen erhoben. Stichwort Reuter: Für ihn, der nun seit dem Rücktritt von Hofmann gegen deutlich weniger Widerstände im Verein agieren muss, ist die Personalie Maaßen eine entscheidende. Nur wenn der neue Coach mit dem Verein Erfolg hat, ist die Position des zuletzt viel kritisierten Geschäftsführers wieder gestärkt. Warum dem Verein und seinen Entscheidungsträgern das Bemühen deutlich anzumerken ist, dass sich nun intern wie sportlich vieles verbessern soll, welche Transfers dem FCA guttun würden und was in den nächsten Wochen wichtig wird, ist in der aktuellen Folge der "Viererkette" zu hören.

