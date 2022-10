Neue Folge "Viererkette": Der Wirkungstreffer auf Schalke und die Folgen

Gegen den FC Schalke gelingt dem FC Augsburg der dritte Sieg in Folge. Warum dieser Erfolg so wertvoll ist und welches Risiko in den nächsten Spielen lauert.

Wer hätte das noch vor einem Monat für möglich gehalten: Beim FC Schalke 04 gelingt dem FC Augsburg der dritte Sieg in Folge - damit steht der Zähler nach acht Spielen bei vier Siegen, noch nie hatte der FCA zu diesem Zeitpunkt mehr Punkte auf dem Konto. Beim 3:2-Sieg in Gelsenkirchen war die Art und Weise, wie die Mannschaft von Enrico Maaßen aufgetreten ist, aber fast noch beeindruckender als beim Sieg gegen den FC Bayern, finden Robert Götz und Florian Eisele in der aktuellen Folge der "Viererkette", dem FCA-Podcast unserer Redaktion.

Denn auch wenn noch längst nicht alles perfekt funktioniert - schließlich gab der FCA auf Schalke zwischenzeitlich eine 2:0-Führung aus der Hand -, waren das Selbstverständnis und der Mut der Rot-Grün-Weißen bemerkenswert. Selbst nachdem Augsburg nach dem Platzverweis von Mergim Berisha nur noch zu zehnt spielte, ging der FCA nicht wie früher auf Ergebnissicherung, sondern erzielte noch den Siegtreffer in Person von André Hahn. Der Sieg gegen Königsblau war aus mehreren Gründen ein heftiger Wirkungstreffer.

In der Defensive droht dem FC Augsburg sehr bald schon Ungemach

Warum dem FCA aber in den kommenden Spielen aber relativ bald schon Ungemach in der Defensive droht, warum Frank Kramer der Lieblingstrainer des FC Augsburg ist, wer der am meisten unterschätzte Spieler derzeit ist und warum sich unsere beiden Redakteure diesmal nicht ganz einig waren, als es um den "Mann des Spiels" ging - all das gibt es in der neuen Folge unseres Podcasts zu hören, viel Spaß dabei!

Hier finden Sie die Playlist zum FCA-Podcast „Viererkette“.

Unsere Sportreporter reisen mit dem FC Augsburg quer durch die Republik, notfalls auch Europa und die ganze Welt, um über das Geschehen erzählen zu können. Im FCA-Podcast „Viererkette“ sprechen sie darüber. Eine neue Folge erscheint nach Spieltagen immer montags bis 18 Uhr.

