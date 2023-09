Neue Folge Viererkette: Die Angst des Trainers vor dem VfL Bochum

Der FC Augsburg holt mit dem 2:2 gegen den VfL Bochum einen Punkt. Doch die Taktik von Trainer Enrico Maaßen sorgt für viele Diskussionen – auch in dieser Podcastfolge.

Es war der erste Punktgewinn gegen den VfL Bochum für Enrico Maaßen, seit er Trainer des FC Augsburg ist. In der vergangenen Saison hatte der FCA zu Hause 0:1 und in Bochum 2:3 verloren. Noch einmal wollte der 39-Jährige nicht ins offene Messer laufen. Und stellte damit seine Taktik vollkommen auf das Hoch- und Weitspiel der Bochumer ein.

Neue Folge Viererkette nach dem 2:2 gegen Bochum

Mit einem engen Abwehrriegel rund um die Mittellinie wollte Maaßen die langen Bälle der Gäste unterbinden. Was auch gelang. Dafür überspielte der bislang nicht als Kreativmonster bekannte VfL den FCA halt am Boden. Am Ende kam der FCA, weil die Offensive wieder einmal super effizient arbeitete, zu einem 2:2. Doch zu was für einem Preis? Der FCA spielte wie ein Auswärtsteam, der VfL fühlte sich wie zu Hause.

Die FCA-Fans konnten mit dem einen Punkt dann auch leben, aber nicht mit der Vorstellung ihrer Mannschaft. Darum mischten sich in den Applaus auch Pfiffe. Denn der FCA-Fußball beim 4:4 gegen Borussia Mönchengladbach und 1:3 beim FC Bayern München hatte durchaus Lust auf mehr gemacht.

Erstes Spiel seit dem Berisha-Abgang

Die Entwicklung des FCA unter Trainer Enrico Maaßen wirft Fragen auf. Wohin geht die Reise, ist er noch der richtige Trainer für den FCA? Darüber wurde in dieser Folge mit Moderator Manuel Andre, Marco Scheinhof und Robert Götz genauso gesprochen wie über die Personalsituation nach dem Ende der Transferperiode.

Dion Beljo hat gezeigt, dass er Mergim Berisha durchaus ersetzen kann. Und für die schwächelnde Defensive hat der FCA am letzten Tag der Transferperiode mit Japhet Tangana und Kelvin Mbabu nachgelegt. Reicht das? Und was muss sich ändern, damit der FC Augsburg nach der Länderspielpause beim Auswärtsspiel in Leipzig bestehen kann? Der Transfer von Gergory Wüthrich hatte sich am Donnerstag kurzfristig zerschlagen. Warum, war ebenfalls ein Thema unserer aktuellen Podcastfolge.

Unsere Sportreporter reisen mit dem FC Augsburg quer durch die Republik, notfalls auch Europa und die ganze Welt, um über das Geschehen erzählen zu können. Im FCA-Podcast "Viererkette" sprechen sie darüber. Eine neue Folge erscheint nach Spieltagen immer spätestens montags bis 18 Uhr.