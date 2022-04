Neue Folge Viererkette: Die dümmste Saisonleistung des FCA

Gegen Hertha BSC hätte der FCA mit einem Sieg vieles klarmachen können. Am Ende steht eine Niederlage – und Kopfschütteln darüber, wie sie zustande kam.

Gegen Hertha BSC hatte der FCA einen Matchball: Der Gegner verunsichert, das Stadion voll, das eigene Selbstvertrauen nach zwei Siegen und einer knappen Niederlage gegen die Bayern hoch – und ein Klassenerhalt, der nach einem Sieg nahezu sicher gewesen wäre. Am Ende stand eine 0:1-Niederlage gegen Berlin. Für unsere Reporter Robert Götz und Florian Eisele steht in der aktuellen Folge unserer Viererkette fest: Der FCA hat in dieser Partie nicht die schlechteste, wohl aber die dümmste Saisonleistung gezeigt.

Alleine das Gegentor war ein Beispiel dafür: Nach einem Einwurf Iagos verlor der FCA den Ball. Weil weder der Brasilianer noch seine Mitspieler auf Augsburger Seite große Anstalten machten, defensive Pflichten einzuhalten und auf Berliner Seite dann doch etwas Qualität schlummert, zappelte der Ball im Augsburger Tor.

Auch FCA-Trainer Weinzierl muss sich Vorwürfe gefallen lassen

Dass aber der Mannschaft von Markus Weinzierl gegen einen offenkundig verunsicherten Gegner die Mittel und vor allem die Ideen fehlten, um noch Zählbares mitzunehmen, war dann doch einigermaßen unverständlich für unsere FCA-Reporter.

Wer aus Sicht unserer Reporter der entscheidende Hertha-Spieler war, wie die Aussichten auf die verbleibenden vier Bundesliga-Partien sind und warum sich auch FCA-Trainer Markus Weinzierl nach dieser unnötigen Niederlage Vorwürfe gefallen lassen muss, ist in der aktuellen Oster-Folge unseres Podcasts "Viererkette" zu hören. Und einen Neuzugang für unsere Playlist "Wenn dieses Spiel ein Song wäre" gibt es natürlich auch. Immerhin. (eisl)

Hier finden Sie die Playlist zum FCA-Podcast "Viererkette".

