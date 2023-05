Neue Folge Viererkette: Ein gewonnener Punkt, ein geschmolzener Vorsprung

In Frankfurt holt der FC Augsburg einen Punkt – ist das jetzt gut oder zu wenig? Mittlerweile sieht die Situation alles andere als rosig aus.

Der FC Augsburg holt einen Punkt beim Champions-League-Teilnehmer Eintracht Frankfurt – hört sich gut an. Eigentlich. Zugleich ist die Frage erlaubt, ob nicht mehr drin gewesen wäre bei dem merkbar aus dem Tritt geratenen Team aus der Bankenmetropole. Vor allem, wenn man einen Blick auf die Tabelle wirft: Nur noch drei Punkte Vorsprung hat der FC Augsburg auf die Abstiegsränge, ist zudem seit mittlerweile sieben Spielen sieglos. Das Restprogramm: alles andere als einfach. In der aktuellen Folge besprechen Robert Götz und Florian Eisele die Situation beim FCA, und auch Florian Niederlechner spielt eine Rolle.

Der ist bekanntlich mittlerweile bei Hertha unter Vertrag, hat den FCA aber noch genauestens im Blick, wie er unserem Reporter am Rande der Berliner 0:2-Niederlage beim FC Bayern sagte. Niederlechner, der emotional immer noch mit dem FCA verbunden ist, sieht seinen Ex-Klub in einer "verflixten Lage" angesichts des geschmolzenen Vorsprungs und des heiklen Restprogramms: "Sie waren sich, glaube ich, schon sehr sicher."

Demirovic sorgt beim FCA für Freude, Baumgartlinger für Tränen

Hoffnung macht dem FC Augsburg jedenfalls die Rückkehr von Ermedin Demirovic. Wie wichtig der Bosnier nicht nur mit seinen Toren ist, zeigte er schon beim 1:1 gegen den VfB Stuttgart – gegen Frankfurt legte er noch ein Traumtor zum Ausgleich drauf. Vieles wird im Saisonfinale davon abhängen, ob das Sturmduo Demirovic und Mergim Berisha fit sein wird. Der Neu-Nationalspieler musste erneut passen.

Ziemlich sicher nicht mehr für den FCA auflaufen wird hingegen Julian Baumgartlinger. Der Österreicher musste in Frankfurt verletzt ausgewechselt werden. Sehr wahrscheinlich hat sich der Routinier schwerer verletzt. Stefan Reuter hatte beim Aus des Mittelfeldspielers sogar Tränen in den Augen. Der Vertrag Baumgartlingers läuft aus – gut möglich, dass die Partie in Frankfurt die letzte seiner Karriere gewesen sein könnte.

