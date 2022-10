Neue Folge "Viererkette": FCA-Traumfußball mit einem Albtraum-Ende

Gegen RB Leipzig sieht der FC Augsburg wie der sichere Sieger aus und spielt doch „nur“ remis. Bei allem Jubel über das Auftreten des FCA gibt es zwei Probleme.

Was für ein Spiel des FCA – zumindest 65 Minuten lang: Der FC Augsburg hat den Pokalsieger und Champions-League-Teilnehmer RB Leipzig mehr als nur am Rand einer Niederlage gehabt. Mit 3:0 führte die erneut stark ersatzgeschwächte Mannschaft von Enrico Maaßen. Dann kam die Gelb-Rote Karte gegen Iago, dann folgten weitere Aktionen der FCA-Defensive, die mit „naiv“ noch höflich umschrieben sind. Am Ende stand ein 3:3, das sich wie eine Niederlage anfühlte.

In der aktuellen Folge der „Viererkette“, dem FCA-Podcast unserer Redaktion, besprechen Tilmann Mehl und Florian Eisele das Geschehen. Bei der Fehleranalyse spielen mehrere Namen eine große Rolle: der Brasilianer Iago, dessen Platzverweis auch FCA-Trainer Enrico als Knackpunkt einordnete. Daniel Caligiuri und Tomas Koubek, deren Leistung ebenfalls Wünsche offen ließ.

Die aggressive Spielweise bringt dem FCA viele Karten ein

Zugleich bleibt aber eine andere Erkenntnis bestehen: Der FC Augsburg ist nach Jahren der spielerischen Dürrephase wieder das Eintrittsgeld wert. Schon im Pokal gegen den FC Bayern brannte der Klub ein Spektakel ab: giftig, riskant, mutig. Es ist ein Ritt auf der Rasierklinge – „Maaßen-Ball“ sozusagen. Das ist spektakulär anzusehen – birgt aber auch Gefahren.

Denn schon jetzt hat der FCA 37 Gelbe Karten gesehen, das sind die mit Abstand meisten Gelben Karten der Bundesliga. Ob das nun nur an der Spielweise oder auch an mangelnder Cleverness einzelner Spieler liegt – darüber war sich die „Viererkette“ nicht einig. Fakt ist aber: Einer ohnehin schon dezimierten Mannschaft könnten weitere Gelb-Sperren, wie es sie schon in Köln gab, erheblich wehtun. Aktuell sind drei Spieler mit aktuell vier Gelben Karten gefährdet.

Zudem meldet Mehl auch Zweifel an der Stabilität des FCA-Systems an – aller Euphorie über den „Maaßen-Ball“ zum Trotz. Warum das so ist, mit welchem Post FCA-Torwart Gikiewicz für Aufsehen sorgte und warum nun wichtige Wochen ins Haus stehen, ist in der aktuellen Folge der „Viererkette“ zu hören. Viel Spaß dabei!

Hier finden Sie die Playlist zum FCA-Podcast „Viererkette“.

Unsere Sportreporter reisen mit dem FC Augsburg quer durch die Republik, notfalls auch Europa und die ganze Welt, um über das Geschehen erzählen zu können. Im FCA-Podcast „Viererkette“ sprechen sie darüber. Eine neue Folge erscheint nach Spieltagen immer montags bis 18 Uhr.