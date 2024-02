Neue Folge Viererkette: Finn Dahmen steht gegen RB mal wieder im Mittelpunkt

Gegen RB Leipzig kommt der FCA mal wieder nach einem Rückstand zurück. Finn Dahmen hält einen Elfer und steuert auf einen alleinigen, zweifelhaften Rekord zu.

Es bleibt dabei: Gegen größere Gegner sieht der FC Augsburg deutlich besser aus als gegen die Kellerkinder der Liga. Auch wenn es, ebenso wie in der Vorwoche beim VfL Bochum, gegen Leipzig "nur" einen Punkt gab: Das 2:2 gegen die Sachsen hatte großen Unterhaltungswert. Und auch das ist eine Konstante: Bei Finn Dahmen ist immer wieder was los. Diesmal verursachte der Torwart einen Elfmeter, hielt diesen dann aber auch. Damit ist er auf dem Weg zu einem alleinigen Rekord, auf den er wohl nur zu gerne verzichten könnte. Ein Thema ist erneut der Protest gegen den Investoreneinstieg bei der DFL. In der aktuellen Folge der Viererkette besprechen Marco Scheinhof, Robert Götz und Florian Eisele die Lage beim Bundesligisten.

Vor allem drei Profis ragten bei dem 2:2 gegen den Champions-League-Teilnehmer heraus: Zum einen natürlich Ermedin Demirovic, der sein bereits zwölftes Saisontor verbuchte. Bemerkenswert beim bosnischen Nationalspieler: Jedes dieser Tore war entweder Sieg-, Ausgleichs- oder Anschlusstreffer. Der Kapitän gibt sich eben nicht mit unwichtigen Treffern ab. Schafft es Demirovic auf 14 oder mehr Treffer, würde ihm der alleinige Torrekord eines FCA-Spielers in der Bundesliga gehören.

FCA-Torwart Finn Dahmen verursacht und hält einen Elfer – und hat einen Rekord

Stichwort Rekord: Einen der zweifelhaften Sorte hat Finn Dahmen mit dem Spiel gegen Leipzig geholt. 34 Bundesligaspiele hat der Keeper nun absolviert, ohne nur einmal zu null gespielt zu haben. Damit hat Dahmen mit Dietmar Linders aufgeschlossen, dem selbiges von 1974 bis 1976 im Trikot des MSV Duisburg schon mal passierte. Sollte Dahmen ausgerechnet im Spiel gegen seinen Ex-Verein aus Mainz in der kommenden Woche erneut ein Gegentor kassieren, würde ihm der alleinige Rekord gehören. Lieber dürfte ihm und seinen Mitspielern aber sein, erstmals ein "Clean Sheet" hinzulegen. Gegen Leipzig traf Dahmen bei den Gegentoren keine Schuld, im Mittelpunkt stand der 26-Jährige aber dennoch mal wieder: Elfmeter verursacht, Elfmeter gehalten. Es ist eben immer was los bei ihm.

Ein Volltreffer scheint dem FCA bei der Verpflichtung von Kristijan Jakić gelungen zu sein. Der Kroate, im Winter mit einer Kaufoption von Eintracht Frankfurt ausgeliehen, machte gegen Leipzig ein starkes Spiel, bereitet zudem noch einen Treffer vor. Im neuen Rautensystem von Trainer Jess Thorup scheint er bestens zurechtzukommen – ebenso wie Ruben Vargas, der auf der Position hinter den Spitzen endlich konstant gute Leistungen abliefert.

Fan-Proteste gegen DFL-Investor: Beim FCA gibt es einen Augsburger Weg

Ein Thema, das auch den FC Augsburg und seine Fans betrifft, sind die Proteste gegen den Investoreneinstieg bei der DFL. Warum es beim FCA einen speziellen Augsburger Weg und deswegen moderatere Unmutsbekundungen gibt, was die DFL davon lernen kann und wie es in dieser Hinsicht weitergeht – das gibt es in der aktuellen Folge unseres FCA-Podcasts zu hören.

