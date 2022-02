Neue Folge "Viererkette": Im Sekundenschlaf zur nächsten FCA-Pleite

Gegen Mönchengladbach sorgen Unkonzentriertheiten der FCA-Defensive für die Gegentore. Auch Manager Reuter ist ernüchtert.

Es war das, was man klassischerweise als Sechs-Punkte-Spiel bezeichnet: Die Partie des FC Augsburg bei Borussia Mönchengladbach war das Duell zweier Konkurrenten im Tabellenkeller der Bundesliga. Der 3:2-Sieg der Mannschaft von Adi Hütter brachte für die Fohlen Entwarnung und für FCA-Manager Stefan Reuter eine bittere Erkenntnis: Realistischerweise kann man nur noch Bielefeld und die Hertha abfangen. In der aktuellen Folge der "Viererkette", dem FCA-Podcast unserer Redaktion, sprechen Robert Götz und Florian Eisele über die Gründe und Folgen der Pleite.

Als völlig unverständlich und nicht nachvollziehbar gelten für Götz, der sich das Spiel im Borussia-Park angesehen hat, die Fehler, die vor den Gegentoren entstanden sind. Allen drei Treffern der Hausherren gingen dicke Patzer der FCA-Hintermannschaft voraus. Vor allem das zweite Gegentor war bitter: Gerade einmal 26 Sekunden nach Wiederanpfiff zur zweiten Hälfte klingelte es erneut im FCA-Kasten. Für Götz ein in der Bundesliga unverzeihlicher "Sekundenschlaf", den fast jeder FCA-Spieler einmal im Laufe der Partie eingelegt hat.

Zwei FCA-Siege hintereinander: Das gab es in der Saison noch nie

Damit bleibt eine Konstante in dieser FCA-Saison bestehen: Die Unkonstanz. Nach dem starken Spiel gegen Union Berlin sollte gegen Gladbach der nächste Schritt gemacht werden, aber erneut setzte es einen Rückschlag. In dieser Saison ist es dem FCA noch nicht gelungen, zwei Siege in Folge zu bestreiten um sich endlich einmal Luft zu verschaffen. Wie FCA-Manager Stefan Reuter auf unseren Reporter gewirkt hat, wie sich das Wechseltheater auf Stürmer Florian Niederlechner ausgewirkt hat und wie es mit dem auslaufenden Vertrag von Trainer Markus Weinzierl weitergeht, gibt es in der aktuellen Folge der "Viererkette" zu hören. (eisl)

