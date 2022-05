Neue Folge Viererkette: Ist Markus Weinzierl wirklich der richtige Trainer?

Der Klassenerhalt ist endgültig geschafft – doch die Leistung des FCA wirft erneut Fragen auf. 0:4 hieß es am Ende. Rückt der FCA doch noch von Weinzierl ab?

Es gab wohl noch nie einen Klassenerhalt des FCA, der derart wenig Glücksgefühle ausgelöst hat: Durch das 2:2 des FC Bayern gegen den VfB Stuttgart stand kurz vor Spielbeginn zwischen Leipzig und dem FC Augsburg am Sonntagabend fest, dass in Augsburg auch im zwölften Jahr hintereinander Erstligafußball zu sehen sein wird. Nach dem 0:4 dürfte aber kaum einem Augsburger richtig zum Feiern zumute gewesen sein. Ob es angesichts dessen richtig ist, dass Markus Weinzierl in der neuen Saison an der Seitenlinie des FCA steht – darüber diskutieren in der aktuellen Folge unseres FCA-Podcasts "Viererkette" Johannes Graf und Florian Eisele.

Zwar kann der FC Augsburg für den Umstand, dass der Klassenerhalt im Kabinengang feststand, nichts – auf den Spielverlauf hatte die Mannschaft von Markus Weinzierl hingegen deutlich mehr Einfluss. Nach einer guten Startviertelstunde mit mehreren Schüssen aufs RB-Tor ging das Engagement der Augsburger Stück für Stück zurück – und am Ende stand eine auch in der Höhe verdiente 0:4-Niederlage. Die Luft war beim FCA nach dem feststehenden Klassenerhalt merklich raus.

In sechs Saisonspielen kassierte der FCA mindestens vier Tore

Letztlich war das 0:4 in Sachsen bereits die sechste Saisonpleite des FC Augsburg mit vier oder mehr Gegentoren, weitere fünf Spiele gingen mit drei Gegentoren zu Ende. Das heißt: In elf von bislang 33 Partien, also jeder dritten Begegnung, war die Abwehrleistung des FCA zumindest diskutabel. Weinzierl ist nun seit einem Jahr beim FCA – und eine wesentliche Entwicklung der Mannschaft ist kaum zu erkennen.

Das wirft für unsere Redakteure die Frage auf, ob die vor einigen Wochen anvisierte Vertragsverlängerung der FCA-Führung wirklich die richtige Idee war. Warum es aber nicht reichen würde, (mal wieder) den Trainer zu wechseln, sondern warum auch in der Führungsspitze des FC Augsburg etwas geschehen muss, und warum das letzte Saisonspiel gegen Fürth durchaus noch eine wichtige Rolle spielt, ist in der aktuellen Folge unserer "Viererkette" zu hören.

Hier finden Sie die Playlist zum FCA-Podcast "Viererkette".

