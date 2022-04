Neue Folge "Viererkette": Markus Weinzierl bleibt FCA-Trainer - ist das gut?

Gegen den FC Bayern wäre dem FCA beinahe ein Coup gelungen. Klarheit gibt es dagegen auf der Trainerbank: Weinzierl bleibt Trainer des FC Augsburg.

Der Trainer des FC Augsburg heißt wohl auch in der kommenden Saison Markus Weinzierl - so lautet die wichtigste Erkenntnis nach dem Auftritt des FCA beim FC Bayern. FCA-Manager Stefan Reuter bestätigte nach Spielende, dass man sich zeitnah über eine Vertragsverlängerung mit dem Trainer zusammensetzen wolle. Dass beide Seiten miteinander weiter machen wollen, sei "eigentlich keine Frage", so Reuter. In der aktuellen Ausgabe der Viererkette geht es deswegen zu großen Teilen darum, was von der anvisierten Verlängerung mit Weinzierl zu halten ist - und passenderweise ist diesmal ein ehemaliger AZ-Redakteur zu Gast, der den alten und neuen FCA-Trainer bestens kennt: Wolfgang Langner, langjähriger FCA-Reporter unserer Redaktion, spricht mit Robert Götz und Florian Eisele über die aktuellen Ereignisse.

Die drei sprechen darüber, was davon zu halten ist, dass Weinzierl wohl noch länger auf der Bank des FCA sitzen wird. Schließlich waren die gezeigten Leistungen im Laufe dieser Saison nicht immer vergnügungssteuerpflichtig. Oder muss sich auf anderer Ebene etwas ändern, damit der Gesamt-Trend des FCA endlich wieder nach oben zeigt?

Den FC Bayern brachte erst ein Elfmeter auf die Siegerstraße

Sportlich ist der FCA knapp an der Überraschung vorbeigeschrammt: Lange Zeit sah es beim Auswärtsspiel in München so aus, als ob der Underdog etwas holen könnte - erst ein von Reece Oxford verschuldeter Handelfmeter brachte den Meister auf die Siegerspur. Ob man dabei von einer Schuld des Engländers sprechen kann? Das wird ebenso besprochen wie das, was sich nach dem Berlin-Derby ereignet hat. Die enttäuschten Hertha-Fans zwangen dabei die Spieler dazu, die Trikots auszuziehen. Die Hertha ist der nächste Gegner des FC Augsburg. Worauf es in dieser Partie ankommt, ist Thema im Podcast.

Hier finden Sie die Playlist zum FCA-Podcast "Viererkette".

Unsere Sportreporter reisen mit dem FC Augsburg quer durch die Republik, notfalls auch Europa und die ganze Welt, um über das Geschehen erzählen zu können. Im FCA-Podcast "Viererkette“ sprechen sie darüber. Eine neue Folge erscheint nach Spieltagen immer montags bis 18 Uhr.

Lesen Sie dazu auch