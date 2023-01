Neue Folge "Viererkette": Wie unser Reporter das Niederlechner-Interview erlebt hat

Ein zurückgezogenes Interview des scheidenden Stürmers Florian Niederlechner sorgt für Aufsehen. Im Podcast "Viererkette" beschreibt unser Reporter seine Sichtweise.

Das Fußballjahr 2023 ist für den FC Augsburg gerade mal ein paar Tage alt – und dennoch hat es im Trainingslager des Bundesligisten im spanischen Algorfa seinen ersten Aufreger bekommen. Grund für den Trubel ist ein zurückgezogenes Interview des FCA-Spielers Florian Niederlechner. Der 32-Jährige, der (spätestens) im Sommer zum Konkurrenten Hertha BSC Berlin wechseln wird, hatte mit unserem mitgereisten Reporter Marco Scheinhof über seine Lage gesprochen, im Gespräch deutlich Stellung bezogen – und diese Aussagen bei der im Profi-Fußball mittlerweile obligatorischen Autorisierung komplett zurückgezogen

In der aktuellen Folge unseres FCA-Podcasts schreibt Scheinhof im Gespräch mit Florian Eisele, wie er den für ihn einmaligen Vorgang in seiner beruflichen Karriere erlebt hat. Dass die berufliche Konstellation bei Niederlechner das Potential für Zündstoff hat, war bereits im Vorfeld des Interviews klar gewesen, so Scheinhof. Schließlich ist sein neuer Verein aus der Hauptstadt einer der direkten Konkurrenten des FC Augsburg um den Klassenerhalt – und auch wenn der Vertrag des Stürmers in Berlin auch für die zweite Liga gilt, sei es doch klar, dass er in der Rückrunde der Hertha die Daumen drückt. Ein vorgezogener Wechsel schon im Januar statt im Sommer scheint angesichts dieser Interessenlage alles andere als ausgeschlossen zu sein.

Abgänge und Neuverpflichtungen: Was sich im Transferfenster des FCA tut

Stichwort Transfers: Da kursieren im Umfeld des FC Augsburg so viele Namen wie selten zuvor während einer Winterpause. Was dran ist an potentiellen Abgängen – hier wurden etwa Carlos Gruezo und Rafal Gikiewicz genannt – und welche Profis stoßen noch zum FCA? Im Podcast geht es auch darum, was von den als Neuzugängen gehandelten Profis Toni Martinez, Andrei Cordea, Tim Breithaupt, Diego Demme oder Emmanuel Yeboah zu halten ist. Während bei einigen eine Unterschrift als möglich erscheint, ist bei manch anderem Gerücht nach Information unserer Redaktion wenig Substanz dahinter. Der Abschied von Raphael Framberger steht bereits fest . Viel Spaß beim Hören unseres FCA-Podcasts!

Hier finden Sie die Playlist zum FCA-Podcast "Viererkette"

Unsere Sportreporter reisen mit dem FC Augsburg quer durch die Republik, notfalls auch Europa und die ganze Welt, um über das Geschehen erzählen zu können. Im FCA-Podcast "Viererkette“"sprechen sie darüber. Eine neue Folge erscheint nach Spieltagen immer montags bis 18 Uhr.

Lesen Sie dazu auch