Sonderfolge Viererkette: Stürmisches aus dem FCA-Trainingslager

Der FCA will sich von einer ganzen Reihe seiner Spieler – darunter Kapitän Gouweleeuw – trennen. Unser Reporter Johannes Graf berichtet direkt aus dem Trainingslager.

Im Trainingslager des FC Augsburg geht es von Beginn an stürmisch zu. Das liegt an der Trennung, die der FCA von seinem Kapitän Jeffrey Gouweleeuw vollziehen will. Und auch daran, dass vor dem Testspiel gegen Kufstein ein heftiges Gewitter seinen Dienst tat. Aber eben auch an dem Umstand, dass andere Spieler wie Felix Uduokhai den Klub verlassen sollen. Und dann war ja noch die explosive Lage, die zum Abbruch des Tests gegen Besiktas Istanbul geführt hat. Unser Reporter Johannes Graf ist live vor Ort und berichtet im Gespräch mit Florian Eisele von seinen Eindrücken.

Die fallen sportlich erst mal recht hoffnungsvoll aus: Gegen Kufstein gab es einen klaren, wenn auch wohl nicht unbedingt aussagekräftigen 9:0-Sieg, gegen das türkische Spitzenteam Besiktas stand es 1:1, als das Spiel in der 80. Minute abgebrochen wurde. Das unrühmliche Ende der Partie dürfte hinter den Kulissen noch das ein oder andere Nachspiel haben, wie Graf im Podcast berichtet. Mit dem massiven Einsatz von Pyrotechnik der Besiktas-Fans waren die Ausrichter und Sicherheitskräfte offenbar überfordert.

Patric Pfeiffer macht einen starken Eindruck, wird dem FCA aber in den ersten Spielen fehlen

Aber auch abseits der Ergebnisse macht die FCA-Mannschaft einen hoffnungsvollen Eindruck: In der Abwehr macht der aus Darmstadt gekommene Patric Pfeiffer einen starken Eindruck. Kleiner Malus: Die ersten drei Saisonspieler wird der Deutsch-Ghanaer verpassen, weil er im letzten Saisonspiel der vergangenen Saison eine Rote Karte gesehen hat.

Die Abwehr wiederum droht sich beim FC Augsburg zur großen Baustelle zu entwickeln: Die Verträge der bisherigen Stammspieler Iago, Jeffrey Gouweleeuw und Felix Uduokhai enden allesamt im Sommer 2024 und werden nicht verlängert – teils, weil es der Verein nicht will, teils weil der Spieler nicht bleiben will. Bedeutet wiederum: Alle drei Spieler stehen zum Verkauf. Weil auch auf der Position des Rechtsverteidigers offenbar noch ein neuer Spieler kommen soll, wäre die komplette Abwehrreihe inklusive Torwart neu formiert – ein nicht zu unterschätzendes Risiko.

Wer aus Sicht unseres FCA-Reporters der bisherige Spieler der Vorbereitung war, was die Gründe für den Abschied des bisherigen Kapitäns Gouweleeuw sind und wer der Favorit als neuer Spielführer ist – all das ist in der neuen Ausgabe unseres Podcasts "Viererkette" zu hören.

