Viererkette: Der FCA holt den Klassenerhalt und hat Europa im Blick

Gegen Union gibt es für den FC Augsburg kein schönes Spiel, aber wichtige Punkte. Der Europapokal rückt immer näher. Die Personalplanungen nehmen Formen an.

Nein – klassisch schön war es nicht, was der FC Augsburg im Heimspiel gegen Union Berlin zeigte. Am Ende bewahrheitete sich für den FCA aber eine der vielen ungeschriebenen Regeln des Fußballs: Wenn es läuft, dann richtig. Oder, aus Unioner Sicht: Erst hatten sie kein Glück, dann kam auch noch Pech dazu. Denn erst ein dicker Bock von Berlins Verteidiger Diogo Leite ermöglichte die Führung für Augsburg.

Am Ende stand ein umso wichtigerer 2:0-Sieg, der den Klassenerhalt zwar nicht rechnerisch, aber nahezu faktisch perfekt macht – und die Aussicht auf viel mehr. In einem Wort: Europa. Über die aktuelle Situation beim FC Augsburg sprechen diesmal in der aktuellen Ausgabe der Viererkette, dem FCA-Podcast unserer Redaktion, unserer Redakteure Johannes Graf, Robert Götz und Florian Eisele.

So wertvoll war der Sieg des FC Augsburg gegen Union Berlin

Wie wertvoll der Sieg war, sollten die Ergebnisse des Wochenendes zeigen: Weil Hoffenheim und Frankfurt ihre Spiele verloren, trennen den FC Augsburg derzeit gerade mal noch drei Punkte von Rang sechs – und mittlerweile scheint sich auch im ehemals dichten Mittelfeld der Bundesliga die Spreu vom Weizen zu trennen. Das nächste Bundesligaspiel des FC Augsburg bei Eintracht Frankfurt am kommenden Freitag wird somit zum Sechs-Punkte-Spiel und Platz sechs.

Zudem scheint es fast sicher zu sein, dass der siebte Platz schon für Europa reicht – einen Pokalsieg der Leverkusener im Endspiel gegen Kaiserslautern mal vorausgesetzt. Auch beim deutlich komplizierteren fünften Champions-League-Platz für die Bundesliga gibt es gute Nachrichten.

Neuzugänge beim FC Augsburg: Das ist der große Vorteil des Tabellenplatzes

Und dann bleibt da ein besonders großer Vorteil, den der FC Augsburg in der Vergangenheit selten auf seiner Seite hatte: Weil nun klar ist, dass Augsburg auch im kommenden Jahr in der Bundesliga spielen wird, kann nun ganz anders an Spieler herangetreten werden, die zum FCA kommen sollen. Bedarf gibt es bekanntlich genug: Iago geht zurück nach Brasilien, bei Kevin Mbabu gibt es keine Kaufoption, auch bei Felix Uduokhai ist die Zukunft angesichts des 2025 auslaufenden Vertrags unklar. Passend zur guten Gesamtlage: Das Tor von Sven Michel war für den Stürmer sichtlich eine Befreiung nach langer Durststrecke. Auch Tim Breithaupt, der lange Zeit außen vor war, machte gegen Berlin ein starkes Spiel. Lediglich ein Spieler steckt gerade im Formtief – wer das ist, ist in der Viererkette zu hören.

