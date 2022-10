Neue Folge Viererkette: der FCA und die Mutter aller Rudelbildungen

Gegen den VfL Wolfsburg geht es zur Sache: Es gibt sieben Gelbe Karten innerhalb von drei Spielminuten. Zwei davon tun außerordentlich weh.

Ja, klar: Fußball gespielt wurde schon auch noch. Beim 1:1 des FC Augsburg gegen den VfL Wolfsburg sorgte aber vor allem eine Szene kurz vor der Halbzeit Aufsehen. Nach einem Foul von Maxi Bauer hatte es zuerst Gelb für den Verteidiger, danach Ärger zwischen den beiden Teams sowie zwischen den Trainerbänken gegeben. Mittendrin: der Schiedsrichter, der für jeden in Sichtweite eine Karte zückte. Über den wilden Nachmittag in der Augsburger Fußballarena, die bitteren Nachrichten unter der Woche und viel über Torwart Tomas Koubek sprechen diesmal Andrea Bogenreuther, Robert Götz und Florian Eisele.

Die Spuren des Fight Club auf dem Augsburger Rasen: Zwei tiefe Striemen am Hals des Wolfsburger Paulo Otávio, sieben Verwarnungen und die Erkenntnis, dass der FCA am kommenden Wochenende in Köln die beiden Stamm-Innenverteidiger Jeffrey Gouweleeuw ersetzen muss. Beide erhielten jeweils ihr fünfte Gelbe Karte und müssen zusehen. Warum Gouweleeuw für seinen Einsatz gegen Otávio nicht Rot sah, weiß Robert Götz.

Vieles dreht sich auf einmal um FCA-Torwart Tomas Koubek

Bemerkenswert in diesem Spiel war zudem der Einsatz von Tomas Koubek: Der tschechische Keeper, im Sommer 2019 für knapp acht Millionen Euro verpflichtet, war eigentlich noch Torwart Nummer drei. Dass er nun den am Oberschenkel verletzte Rafal Gikiewicz vertrat, kam von daher überraschend. Koubek rechtfertigte seinen Einsatz mit einer guten Leistung. Warum er von Teilen der Viererkette kritisch beäugt wird, ist im Podcast zu hören – ebenso wie der Sachstand zum erneut verletzten Niklas Dorsch, der sich bei der U23 am Freitagabend erneut verletzte.

