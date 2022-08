Hahn verteidigt Pepi: „Soll uns nicht im ersten halben Jahr an die Spitze schießen“

Der Augsburger Routinier André Hahn bricht eine Lanze für den 13 Millionen Euro teuren Neuzugang Pepi. „Wir werden mit ihm noch viel Freude haben“, sagt er.

Dietmar Hamann hat den FC Augsburg mal wieder als Absteiger getippt, Felix Magath ebenfalls - ist das mittlerweile noch eine Zusatzmotivation oder schon Tradition?



André Hahn: Wenn ich ehrlich bin, interessiert es mich nicht, was Dietmar Hamann oder Felix Magath tippen. Wir konzentrieren uns auf unseren Verein, unsere Aufgaben. Wir halten seit elf Jahren die Liga und wollen alles tun, um die Liga auch im zwölften Jahr wieder zu halten. Wir haben ein neues Trainerteam und einen guten Kader, und ich bin überzeugt, dass wir auch dieses Jahr genug Punkte holen werden.

Sie gehen in ihre siebte Saison beim FC Augsburg, aus dem aktuellen Kader sind nur Gouweleeuw und und Framberger länger dabei – fühlen Sie sich schon wie ein Inventar?



Hahn: Das ist ein schönes Gefühl. Der FC Augsburg ist für mich so etwas wie eine Heimat geworden. Meine Familie fühlt sich superwohl. Ich spiele schon lange hier und hoffe, es kommen noch einige Spiele hinzu.

Sie gehören zu den Identifikationsfiguren eines FCA, der sich derzeit im Umbruch befindet. Wie gehen Sie ihre Rolle als erfahrener Spieler unter vielen Jungen an?



Hahn: Es freut mich, dass ich meine Erfahrung an die Jungen weitergeben darf. Wir haben einen sehr guten Spirit, es wird viel kommuniziert. Das muss auch unser Ziel für die Saison sein: Zusammenstehen und ein eingeschworener Haufen sein.

Es gibt wahrscheinlich aktuell keinen Spieler, der die Stehaufmännchen-Mentalität des FCA so verkörpert wie Sie. Sie haben eine Lehre als Autolackierer gemacht, lange sah es nicht nach der Profi-Karriere aus. Ebenso wie kaum jemand dachte, dass der FCA zwölf Erstligasaisons in Folge hinlegt. Passt das deswegen so gut mit André Hahn und Augsburg?



Hahn: Die Mentalität, die ich mitbringe, hat der FCA ebenfalls. Ich habe dem Verein viel zu verdanken, er hat mich aus der 3. Liga geholt und mir die Chance gegeben. Das war nicht selbstverständlich in der Situation, in der Augsburg damals steckte. Ich will das zurückgeben.

Die vergangene Saison endete mit einem Knall: Innerhalb von 24 Stunden traten Präsident Klaus Hofmann und Trainer Markus Weinzierl zurück. Wie haben Sie diese Zeit erlebt?



Hahn: Das war wirklich sehr turbulent. Wir haben als Mannschaft nicht damit gerechnet. Ich, der ich immer noch ein gutes Verhältnis zu Markus habe, habe auch nichts davon gewusst oder geahnt. Natürlich war das ein Schock, weil wir alle mit ihm gut klargekommen sind. Aber es ist, wie es ist.

Es gibt aber bessere Gefühle, die man mit in die Sommerpause nehmen kann.



Hahn: Klar, so etwas muss man erst einmal sacken lassen und man macht sich Gedanken. Ich finde es nach wie vor schade, weil ich ihn als Mensch gerne mag. Aber wir haben mit Enno Maaßen einen richtig guten, hungrigen Trainer. Ich denke, dass wir viel Freude verbreiten werden in der neuen Saison.

Der neue Trainer Enrico Maaßen hat für Aufbruchstimmung gesorgt. Wie haben Sie ihn bislang erlebt?



Hahn: Er weiß sehr viel, hat sich viel über Spieler und Verein informiert. Es war schon bei den ersten Gesprächen erstaunlich, zu sehen, wie sein Wissensstand ist. Die Stimmung, die er erzeugt, ist genau das, was wir nach der letzten Saison brauchen.

Maaßen will ein dominanteres System etablieren. Wie schwierig ist die Umstellung?



Hahn: Wir wollen aggressiv spielen, den Gegner früh attackieren. In der Mannschaft freuen wir uns alle darauf, dass wir jetzt aktiver Fußball spielen werden.

Die Bilanz der Testspiele ist aber noch nicht berauschend. In sechs Partien gab es zwei Siege gegen unterklassige Gegner.



Hahn: Viele sehen nur auf die Ergebnisse, aber das ist nicht alles. Natürlich tun Siege gut und geben Selbstvertrauen. Aber es ging in der Vorbereitung vor allem darum, die spielerische Entwicklung anzugehen. Wir haben da große Schritte gemacht. Das Manko ist noch die Chancenverwertung, aber in der Summe haben wir uns jetzt schon gut entwickelt.

11 Bilder FCA-Spieler geben Fans nach Testspiel gegen Rennes Autogrammstunde Foto: Ulrich Wagner

Maaßen hat betont, dass man sehen soll, dass der FCA wieder für eine Identität stehen soll. Ist die FCA-Identität zuletzt verschüttet gegangen?



Hahn: Die Leute sollen sehen, welche Idee wir in unserem Spiel verfolgen – das ist das, was der Trainer meint. Nur viel zu laufen, bringt ja alleine auch nichts. Es wird alles besser und schöner, wenn wir den Ball öfter haben.

Zuletzt fiel aber schon auf, dass in manchen Spielen ein paar Prozentpunkte bei der Einstellung fehlten. Vor dem Spiel in Leipzig stand der Klassenerhalt fest – und der FCA ging unter.



Hahn: Das muss sich ändern, definitiv. Wir müssen viel gieriger sein, die Spiele unbedingt gewinnen wollen. Unser großes Manko war, dass wir nie einen Lauf hatten. Wir haben nur einmal zwei Spiele nacheinander gewonnen. Wenn man einen Lauf hat, bekommt man Selbstvertrauen. Dann wird es auch einfacher, wieder Fußball zu spielen.

Dann würde es auch für Talente wie Ricardo Pepi einfacher, Fuß zu fassen.



Hahn: Der FCA hat Pepi nicht geholt, damit er uns im ersten halben Jahr an die Spitze schießt. Der Junge war 18, als er gekommen ist. Er kam in die Bundesliga, die einer der stärksten Ligen der Welt ist, kannte hier keinen. Er musste in einem fremden Land Fuß fassen, die Sprache lernen – das ist alles nicht einfach in diesem Alter. Er macht es aber immer besser, trainiert richtig gut. Wir werden mit ihm noch viel Freude haben.

Wie wichtig fänden Sie es, dass noch Neuzugänge kommen?



Hahn: Wir haben wirklich viel Qualität in der Mannschaft. Es geht jetzt darum die PS auf die Straße zu kriegen. Aber Verstärkungen und Konkurrenzkampf schaden natürlich auch nicht. Deswegen freue ich mich über Neuzugänge, die der Mannschaft helfen.

Wie sehen Sie Ihre Zukunft? Ihre Frau zieht gerade mit den Kindern nach Offenbach um, weil ihr ältester Sohn in die Schule kommt. Sie bleiben noch in Zaisertshofen (Kreis Unterallgäu) wohnen – vorerst.



Hahn: Mein Großer wird im September eingeschult, mein Vertrag läuft im Juni aus. Sollte mein Weg hier nicht weitergehen, müsste ich meinen Sohn im Mai schon wieder aus der Schule holen. Und das wollen wir ihm einfach nicht antun. Ich will zwar noch zwei, drei Jahre spielen, aber meine Frau und ich haben uns für unsere Heimatbasis Offenbach entschieden, wo wir ein Haus nach unseren Vorstellungen umgebaut haben. Da leben die Großeltern, Verwandte und Freunde. Da stehen jetzt einfach die Kinder im Vordergrund und ich pendle, wenn es geht.

Zuletzt war das Stadion nicht immer ausverkauft. Ist es für sie auch ein Ziel, die Freude am FCA zurückzubringen?



Hahn: Wir sind auf dem Weg dorthin. Aber wir brauchen dazu die Fans im Stadion. Der Funke muss von uns auf die Zuschauerränge und zurück überspringen. Wir haben grandiose Fans - und das wollen wir in diesem Jahr auch den Auswärtsmannschaften wieder zeigen.

Zur Person: André Hahn, 31, spielt seit 2018 wieder für den FC Augsburg.