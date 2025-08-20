Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Sport
Icon Pfeil nach unten
FC Augsburg
Icon Pfeil nach unten

FCA-Profi Keven Schlotterbeck spricht über Konkurrenzkampf und Vorfreude auf Freiburg

FC Augsburg

FCA-Profi Keven Schlotterbeck: „Jeder macht sich Gedanken, wenn er nicht spielt“

In der vergangenen Saison verpasste Keven Schlotterbeck beide Partien gegen seinen ehemaligen Klub SC Freiburg. Vor dem Bundesligaauftakt ist die Vorfreude groß – aus bestimmtem Grund.
Von Johannes Graf
    • |
    • |
    • |
    Keven Schlotterbeck hat die Vorbereitung dazu genutzt, sich einen Stammplatz in der Verteidigung des FC Augsburg zurückzuerobern.
    Keven Schlotterbeck hat die Vorbereitung dazu genutzt, sich einen Stammplatz in der Verteidigung des FC Augsburg zurückzuerobern. Foto: Klaus Rainer Krieger

    Mert Kömür wartete geduldig. Lediglich ein Handtuch hatte er um seine Lenden gebunden, nachdem er vom Duschen gekommen war. Dass der 20-Jährige sich nicht anzog, das bedingte sich in einer Verwechslung. Keven Schlotterbeck hatte sich den falschen Koffer geschnappt. Statt den mit seiner Nummer, der 31, hielt er den seines Teamkollegen mit der 36 in der Hand. Kömür ist wohlerzogen, wollte das Gespräch zwischen Schlotterbeck und Medienvertretern nicht stören.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden