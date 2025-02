Deadline Day: FCA-Profi Patric Pfeiffer wechselt zum 1. FC Magdeburg

Mitunter ist es gar nicht so einfach, den Überblick zu behalten, welchen Spieler der FC Augsburg derzeit wohin verliehen hat. In dieser Wintertransferperiode, die am Montagabend um 20 Uhr endet, hat der Fußball-Bundesligist sogar dafür gesorgt, dass zwei Spieler während ihrer Leihe den Klub wechselten. Irvin Cardona war seit Sommer an den spanischen Erstligisten Espanyol Barcelona verliehen gewesen, kehrte nun aber zu St. Etienne zurück. Bis Sommer wird er also versuchen, dort an seine erfolgreiche vergangene Spielzeit anzuknüpfen, als er mit dem Klub in die französische Ligue 1 aufstieg. Alles als Leihspieler, versteht sich.

Nicht mehr zu einem Klub in die Schweiz verliehen ist ab sofort Patric Pfeiffer. Der Innenverteidiger wollte sich bei den Young Boys Bern Spielpraxis holen, dies allerdings misslang gründlich. In Bern kam Pfeiffer lediglich zu einem Einsatz im Pokal sowie in der Champions League. Wiederholt fiel er wegen Verletzungen aus. „Meine Zeit in Bern war leider von Verletzungen geprägt“, lässt sich Pfeiffer in einer Mitteilung des FCA zitieren. In der zweiten Liga startet der wuchtige Innenverteidiger nun einen Neuanfang. Mit dem 1. FC Magdeburg möchte der 25-Jährige Erfolge feiern und selbst wieder in Form kommen. Pfeiffer betont: „Der Wechsel ist jetzt genau das Richtige, um mit neuem Schwung durchzustarten. Magdeburg ist ein echter Traditionsverein und spielt einen attraktiven und erfolgreichen Fußball. Ich werde alles geben, um mit dem Team die Saisonziele zu erreichen.“

FCA-Innenverteidiger Patric Pfeiffer ist mit Darmstadt 98 in die Bundesliga aufgestiegen

Magdeburg zählt in der 2. Bundesliga zu den positiven Überraschungen und tritt ungemein auswärtsstark auf. Als Tabellendritter darf sich der Ostverein Hoffnungen machen, in die erste Liga aufzusteigen. Für den gebürtigen Hamburger Pfeiffer könnte sich somit Geschichte wiederholen. Mit dem SV Darmstadt 98 gelang ihm in der Saison 2022/23 der Aufstieg in die 1. Bundesliga. Anschließend wechselte der kopfballstarke Abwehrspieler gemeinsam mit Teamkollege Phillip Tietz nach Augsburg. Pfeiffer kam ablösefrei, konnte sich aber nicht als Stammspieler etablieren. Für den FCA hat der Profi bislang elf Bundesliga- und ein DFB-Pokalspiel bestritten.

FCA-Sportdirektor Marinko Jurendic erklärt via FCA-Kommuniqué den Wechsel des Leihklubs. „Nach der Analyse der Gesamtsituation haben wir gemeinsam mit Patric entschieden, dass der Abbruch der Leihe und der Wechsel in die zweite Bundesliga nach Magdeburg ein guter nächster Schritt ist.“ Pfeiffer habe in der 2. Bundesliga bewiesen, dass er ein Leistungsträger sein könne. „Genau daran soll er wieder anknüpfen“, so Jurendic weiter.