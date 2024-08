Römertrikot des FCA: Nachfrage bricht interne Rekorde

Pünktlich zum Geburtstag des FC Augsburg startete am vergangenen Donnerstag der Verkauf des Römertrikots über den Online-Shop der Rot-Grün-Weißen. Bereits nach wenigen Stunden stand fest: Die Nachfrage nach dem dritten Trikot des FCA für die Saison 2024/25 bricht alle vereinsinternen Rekorde. Das teilt der Klub in einer Pressemitteilung mit.

Bereits am Donnerstagabend waren online die ersten Größen vergriffen. Am Freitag startete der stationäre Verkauf im Pop-Up-Store in der City-Galerie sowie im Fanshop an der WWK ARENA. Lange Schlangen bildeten sich und mit Shopöffnung strömten unzählige FCA-Fans in die Geschäfte. Samstagnachmittag waren sämtliche Trikots in Erwachsenengrößen komplett vergriffen, lediglich Kindergrößen sind noch verfügbar.

„Wir sind von dem enormen Interesse einfach überwältigt. Schon im Vorfeld war uns bewusst, dass wir gemeinsam mit Mizuno mit dem Römertrikot ein wirklich außergewöhnliches Jersey kreiert haben. Nach der Vorstellung des Designs erhielten wir bereits sehr viele positive Rückmeldungen, auch von Anhängern anderer Vereine. Doch was beim Verkaufsstart geschah, übertraf all unsere Erwartungen. Eine solch hohe Nachfrage hat es beim FCA bislang noch nie gegeben“, freut sich FCA-Geschäftsführer Michael Ströll. „Generell ist die Rückmeldung auf die neue Kollektion sehr positiv. Wir haben seit der Präsentation des Heimtrikots Mitte Juli bislang schon über 10.000 Trikots für die neue Saison verkauft, in der gesamten vergangenen Spielzeit waren es 20.000, so viele wie bis dato noch nie zuvor.“

Ströll: „Jeder Fan, der ein Trikot haben möchte, soll auch die Chance haben, eines zu bekommen“

Gute Nachrichten gibt es für alle FCA-Fans, die zum Verkaufsstart das Nachsehen hatten und leer ausgegangen sind. Der FCA und Ausrüster Mizuno haben sich bereits darauf verständigt, weitere Römertrikots nachzuproduzieren. „Jeder Fan, der ein Trikot haben möchte, soll auch die Chance haben, eines zu bekommen. Deswegen haben wir uns schnell darauf verständigt, das Römertrikot nachzuproduzieren. Uns ist bewusst, dass diese sowie die Auslieferung einige Zeit in Anspruch nehmen werden. Daher müssen sich FCA-Fans ein bisschen gedulden, bis auch sie ihr Trikot in den Händen halten können. Ein großer Dank richtet sich an Mizuno, dass dies so schnell und unkompliziert ermöglicht werden konnte“, so Ströll weiter.

Ab Dienstag, 13. August, (10.00 Uhr) haben Fans die Möglichkeit, das begehrte Römertrikot exklusiv im FCA-Online-Shop vorzubestellen, teilt der Verein mit. Die Vorbestellphase endet am 19. August um 12.00 Uhr. Aufgrund der Nachfragen wurde das Angebot im Bereich Herren erweitert und es wird zusätzlich die Größe 4XL angeboten. Es gibt keine Limitierung bei der Vorbestellung – pro Person können mehrere Jerseys bestellt werden. Die Auslieferung der Trikots erfolgt spätestens Anfang November; alle Vorbesteller werden über den aktuellen Stand informiert. Eine Vorbestellung in den FCA-Stores nicht möglich ist – die Bestellung kann ausschließlich online erfolgen.