FCA-Einzelkritik: Torhüter Dahmen paktiert mit Pfosten und Latte

Letztlich feiert der FC Augsburg beim VfL Bochum einen glücklichen 2:1 (1:0)-Auswärtssieg. Somit ist der Klassenerhalt erledigt, die 40-Punkte-Marke geknackt und der Blick richtet sich nach oben. Lediglich drei Punkte beträgt in der Fußball-Bundesliga der Abstand zu Tabellenplatz sechs, der zu einer Teilnahme am Europapokal berechtigt. Die Spieler des FCA in der Einzelkritik.

