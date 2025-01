FCA-Einzelkritik: Trotz Sieg gegen Heidenheim kaum gute Noten

Nach zwei Auswärtssiegen strebte der FC Augsburg zu Hause gegen den 1. FC Heidenheim den dritten Erfolg in Serie an. Zwischendurch wackelte der Sieg des Fußball-Bundesligisten, am Ende gewann er aber durch einen Last-Second-Treffer von Keven Schlotterbeck mit 2:1 (1:0). Wirklich überzeugen konnten allerdings die wenigsten Spieler. Diese Noten verdienen sich die FCA-Profis in der Einzelkritik.

