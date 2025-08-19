Icon Menü
FC Augsburg siegt im Pokal beim Halleschen FC: Das ist die Augsburger Einzelkritik

FC Augsburg

Eine 5 für den Hoffnungsträger: Die FCA-Einzelkritik nach dem Halle-Sieg

Gegen den Regionalligisten Hallescher FC müht sich der FC Augsburg in die zweite Runde des DFB-Pokals. Die Noten der FCA-Profis in der Einzelkritik.
Von Johannes Graf
|
    • |
    • |
    • |
    Mert Kömür (in Weiß) im Duell mit Halles Jan Löhmannsröben. Der Offensivspieler des FC Augsburg versuchte wiederholt mit Einzelaktionen, die vielbeinige Abwehr der Gastgeber auszuspielen.
    Mert Kömür (in Weiß) im Duell mit Halles Jan Löhmannsröben. Der Offensivspieler des FC Augsburg versuchte wiederholt mit Einzelaktionen, die vielbeinige Abwehr der Gastgeber auszuspielen. Foto: Hendrik Schmidt, dpa

    Der FC Augsburg hat seine Pflicht erfüllt. In der ersten Hauptrunde des DFB-Pokal besiegte der Fußball-Bundesligist den Regionalligisten Hallescher FC mit 2:0 (0:0). Erwartungsgemäß glich das Weiterkommen keinem Spaziergang, diese Noten verdienten sich die Spieler von Sandro Wagner in der Partie gegen den Viertligisten aus Ostdeutschland.

    Norbert Huebner

    Die Note Fünf für Kömür finde ich schon sehr abenteuerlich. Wenn die Meßlatte so hoch angelegt wurde, dann hätte z.B. Tietz eine glatte Sechs eingefahren. Eine Benotung ist ja immer in vielen Teilbereichen eine subjektive Einschätzung, hier schoß der Benotende, so mein Eindruck, über das Ziel hinaus. Nobby Die Stimme der Rosenau

    Maja Steiner

    Wenn man den Hoffnungsträger schon so exponiert an den Pranger stellt, sollte die Begründung für diese Bewertung (schlechtester Spieler des FCA) doch etwas ausführlicher ausfallen.

