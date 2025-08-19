Eine 5 für den Hoffnungsträger: Die FCA-Einzelkritik nach dem Halle-Sieg

Der FC Augsburg hat seine Pflicht erfüllt. In der ersten Hauptrunde des DFB-Pokal besiegte der Fußball-Bundesligist den Regionalligisten Hallescher FC mit 2:0 (0:0). Erwartungsgemäß glich das Weiterkommen keinem Spaziergang, diese Noten verdienten sich die Spieler von Sandro Wagner in der Partie gegen den Viertligisten aus Ostdeutschland.
FC Augsburg
Die Note Fünf für Kömür finde ich schon sehr abenteuerlich. Wenn die Meßlatte so hoch angelegt wurde, dann hätte z.B. Tietz eine glatte Sechs eingefahren. Eine Benotung ist ja immer in vielen Teilbereichen eine subjektive Einschätzung, hier schoß der Benotende, so mein Eindruck, über das Ziel hinaus. Nobby Die Stimme der Rosenau
Wenn man den Hoffnungsträger schon so exponiert an den Pranger stellt, sollte die Begründung für diese Bewertung (schlechtester Spieler des FCA) doch etwas ausführlicher ausfallen.
