Schlechte Nachrichten für Fans: FCA spielt gegen Stuttgart erst spät am Abend

Die Deutsche Fußball Liga (DFL) hat die letzten Spieltage der Bundesliga (31, 32 und 33) terminiert. Schlecht für die Fans des FC Augsburg: Der FCA muss am 33. Spieltag (10. Mai) am Sonntagabend um 19.30 Uhr beim VfB Stuttgart antreten.

„Augsburg Calling“ gegen Holstein Kiel

Das Auswärtsspiel bei Bayer Leverkusen findet hingegen am Samstag, 26. April, um 15.30 Uhr in Leverkusen statt. Für wenig Freude in Kiel wird die Terminierung des 32. Spieltages gesorgt haben. Denn der FCA erwartet den Aufsteiger mit der weitesten Anreise nach Augsburg am Sonntag, 4. Mai, um 15.30 Uhr in der WWK-Arena. Der FCA veranstaltet zu dieser Partie auch ein „Augsburg Calling“. Dieses ausgezeichnete Fan-Projekt des FCA soll die Anhänger beider Vereine mit gemeinsamen Aktivitäten begeistern.

FC Augsburg verlor bisher beide Spiele gegen den VfB Stuttgart mit 0:1

Ein Woche später muss der FCA dann am Sonntag in Stuttgart antreten. Es ist das Spätspiel der drei Sonntagsspiele, die im Bezahlsender DAZN übertragen werden. Das Hinspiel in Augsburg verlor der FCA auf neu verlegtem Rasen zu Hause am 12. Januar mit 0:1. Es war die letzte Niederlage des FCA vor seiner Erfolgsserie mit zehn Spielen in Folge ohne Niederlage. Und vielleicht kann der FCA an diesem Sonntagabend Revanche für die 0:1-Niederlage im DFB-Pokal-Viertelfinale von Anfang Februar nehmen.

Am letzten Bundesliga-Spieltag sind alle Spiele gleich terminiert

Der Anstoß am letzten Spieltag der Saison ist für alle neun Spiele gleich. Der FCA erwartet am Samstag, 17. Mai, um 15.30 Uhr den 1. FC Union Berlin in Augsburg.

Die restlichen FCA-Spiele

27. Spieltag Sa., 29. März, 15.30 Uhr TSG 1899 Hoffenheim – FCA

28. Spieltag Fr., 4. April, 19.30 Uhr FCA – FC Bayern München

29. Spieltag Sa., 12. April, 15.30 Uhr VfL Bochum – FCA

30. Spieltag So., 20. April, 15.30 Uhr FCA – Eintracht Frankfurt (Ostersonntag)

31. Spieltag Sa., 26. April, 15.30 Uhr Bayer Leverkusen – FCA

32. Spieltag So., 3. Mai, 15.30 Uhr FCA – Holstein Kiel

33. Spieltag So., 11. Mai, 19.30 Uhr VfB Stuttgart – FCA

34. Spieltag Sa., 17. Mai, 15.30 Uhr FCA – 1. FC Union Berlin