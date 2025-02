Das Ende der Englischen Wochen: FCA-Spiele terminiert

Ein weiteres Spiel im DFB-Pokal wird für den FC Augsburg in dieser Spielzeit nicht mehr hinzukommen. Nach der 0:1 (0:1)-Niederlage im Viertelfinale beim VfB Stuttgart ist der Wettbewerb für die Mannschaft von Trainer Jess Thorup vorzeitig beendet. Der zweite Halbfinaleinzug der Vereinsgeschichte blieb verwehrt. Somit werden die Augsburger in der laufenden Saison keine Englische Woche mehr austragen, die restlichen Partien in der Fußball-Bundesliga finden alle an einem Wochenendtag statt.

Zeitgenau terminiert hat die Deutsche Fußball-Liga (DFL) jetzt drei weitere Spiele des FCA. Somit haben die Fans und der Klub nun Planungssicherheit bis Ende März. Festgelegt wurden Datum und Anstoßzeit für die Spieltage 25 bis 27. Nach dem Heimspiel gegen den SC Freiburg (Sonntag, 2. März, 17.30 Uhr) werden die nächsten Partien des FCA allesamt an einem Samstag angepfiffen werden.

FCA spielt am Samstag bei Borussia Dortmund

Für Augsburgs Anhang sind das gute Nachrichten, da auch das beliebte Auswärtsspiel bei Borussia Dortmund in diesen Zeitraum fällt. Nach der Partie beim BVB (Samstag, 8. März, 15.30 Uhr) empfängt der FCA den VfL Wolfsburg (Samstag, 15. März, 15.30 Uhr) in der eigenen Arena. Und auch die Begegnung mit der TSG Hoffenheim wird am vorletzten Tag der Woche über die Bühne gehen (Samstag, 29. März, 15.30 Uhr).

Bislang nicht terminiert sind die restlichen Spieltage dieser Saison - mit einer Ausnahme. Sein letztes Spiel in der Liga wird der FCA zu Hause gegen Union Berlin bestreiten (Samstag, 17. Mai, 15.30 Uhr), weil alle neun Partien zeitlgleich ausgetragen werden müssen.

Die nächsten Bundesliga-Spiele des FC Augsburg:

21. Spieltag 1. FSV Mainz 05 - FC Augsburg (Samstag, 8. Februar, 15.30 Uhr)

22. Spieltag FC Augsburg – RasenBallsport Leipzig (Freitag, 14. Februar, 20.30 Uhr)

23. Spieltag Borussia Mönchengladbach – FC Augsburg (Samstag, 22. Februar, 15.30 Uhr)

24. Spieltag FC Augsburg – SC Freiburg (Sonntag, 2. März, 17.30 Uhr)

25. Spieltag Borussia Dortmund – FC Augsburg (Samstag, 8. März, 15.30 Uhr)

26. Spieltag FC Augsburg – VfL Wolfsburg (Samstag, 15. März, 15.30 Uhr)

27. Spieltag TSG Hoffenheim – FC Augsburg (Samstag, 29. März, 15.30 Uhr)