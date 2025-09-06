Mads Pedersen und Cedric Zesiger: Ein FCA-Duo lauert auf seine Chance

Mads Pedersen und Cedric Zesiger nahmen sich am Mittwoch am frühen Abend Zeit. Viel Zeit. Die beiden Profis des FC Augsburg schrieben auf dem Spielfeld der Siegmund-Arena in Schwabmünchen immer noch Autogramme und posierten für Selfies, als ihre Bundesliga-Kollegen Nediljko Labrovic, Yusuf Kabadayi, Arne Maier und Phillip Tietz schon in der Kabine verschwunden waren. So erfüllten Zesiger und Pedersen geduldig alle Wünsche. Sich bei den FCA-Fans vor Ort zu zeigen, war die wichtigste Aufgabe an diesem Tag. Wichtiger als die 1:2-Testspiel-Niederlage gegen Fürth.

Aber für Zesiger und Pedersen hatte der Test in der Länderspielpause doch eine ernstere Komponente. Denn sie zählten bisher nicht zu den Startelf-Kandidaten von Trainer Sandro Wagner in den beiden Bundesliga-Spielen.

Vor allem beim Schweizer Nationalspieler Zesiger war das durchaus überraschend. Genauso überraschend wie die Tatsache, dass er nicht vom Schweizer Nationaltrainer Murat Yakin nominiert wurde. „Ich habe schon den Anspruch, beim FCA zu spielen und bei der Nationalmannschaft dabei sein zu wollen“, sagte Zesiger noch ganz verschwitzt. „Den Anspruch habe ich an mich selbst. Die letzten Wochen waren nicht zufriedenstellend für mich. Aber ich stecke jetzt nicht den Kopf in den Sand, warte auf meine Chance und will dem Trainer zeigen, dass er sich vielleicht falsch entschieden hat.“

Wagner gab Keven Schlotterbeck in der Dreier-Innenverteidigung bisher den Vorzug vor Zesiger. Für den kein Problem: „Er hat sich für Schlotti entschieden und nicht gegen mich. Schlotti hat eine Top-Vorbereitung gemacht und es verdient, zu spielen. Ich war mit meiner nicht 100 Prozent zufrieden.“

Dabei ließ sich Zesiger im Winter vom VfL Wolfsburg zum FCA ausleihen, um wieder regelmäßig zu spielen. Der Plan ging auf. Jess Thorup baute auf den Schweizer. Die ersten acht Spiele mit ihm in der Startelf blieb der FCA ohne Gegentor. Die defensive Ausrichtung von Thorup behagte Zesiger. Der FCA zog die Kaufoption für vier Millionen Euro und band ihn bis 2029 an den Verein.

FCA-Spieler Cedric Zesiger hat noch Umstellungsprobleme unter Sandro Wagner

Doch mit Wagner zog eine offensivere Denkweise ein. Zesiger hat damit noch seine Probleme. „Es war eine große Umstellung Das ist jetzt eine andere Spielidee, da brauche ich vielleicht ein paar Wochen, um reinzufinden. Aber das ist jetzt nichts Negatives. Diese Zeit gebe ich mir, damit alles funktioniert, damit ich, wenn es darauf ankommt, zu 100 Prozent meine Leistung bringe.“ Die zwei, drei Sachen, die den Trainer stören, wollte Zesiger nicht verraten.

Mads Pedersen hat eine Seuchensaison hinter sich

Auch Mads Pedersen muss sich hinten an stellen. Der Däne hat eine Seuchensaison hinter sich mit vielen Verletzungen und einer Leisten-Operation in der Winterpause. Die Reha dauerte länger als gedacht. Dass der neue Trainer mehr auf Dimitrios Giannoulis setzt, versteht der Linksverteidiger: „Die Spieler aus der letzten Saison haben es sehr gut gemacht.“

Doch jetzt will der Hundeliebhaber wieder den Biss zeigen, der ihn auszeichnet. Das Spiel gegen Fürth war für ihn ein kleiner, aber wichtiger Schritt. „Ich habe jetzt in der Vorbereitung jedes Training mitgemacht, alle Testspiele. Das waren meine zweiten 90 Minuten in diesem Jahr ohne Verletzungen. Das ist schön.“

Seit 2019 ist er beim FCA, sein aktueller Vertrag läuft bis Ende Juni 2027. Mit einer Leihe im Winter haben sich er und sein Berater natürlich beschäftigt, doch dann verworfen. „Wir haben mit dem Verein kommuniziert, auch was sie wollen. Wir haben sehr schön geredet und haben gesagt, lass uns die Vorbereitung machen und schauen, wie der Körper reagiert.“

Der reagiert bis jetzt positiv. Pedersen, der am Montag seinen 29. Geburtstag feierte, gibt sich darum kämpferisch: „Ich spiele Fußball wegen der Wochenenden in der Bundesliga und nicht wegen der Trainingseinheiten dazwischen. Ich gebe in jedem Training 120 Prozent, damit ich mir die Minuten am Wochenende verdiene. Schauen wir, was passiert.“

Vielleicht gegen St. Pauli schon ganz vieles. Denn sowohl Keven Schlotterbeck als auch Dimitrios Giannnoulis sind angeschlagen. Einsatz fraglich.