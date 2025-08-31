Wer beim 2:3 gegen Bayern überzeugte – und was dem FCA noch fehlte

Finn Dahmen Es gab Momente in diesem Spiel, da konnte man nicht glauben, dass Dahmen für die deutsche Nationalmannschaft nominiert worden ist. Wie bei seinem Katastrophenpass nach wenigen Minuten oder dem verunglückten langen Anspiel auf Chrislain Matsima, das dem 0:3 vorausging, bei dem er dann auch noch unglücklich aussah. Aber dann gab es sogar mehr Momente, die verdeutlichten, warum Bundestrainer Julian Nagelsmann ihn nominiert hat. Wie bei den fast ein halbes Dutzend Großchancen, die er vereitelt hat. Wenn Dahmen es gelingt, seine Schwachstellen abzustellen, dann könnte es etwas mit der Nationalmannschaft werden. Aber nur dann. Note 3,0
FC Augsburg
Kleiner Tip, Rechtschreibprüfung anwenden: Matsima hie und da bei -> hier Fellhauer fällte mehrere Wochen aus -> fällt (zwei Beispiele die mir spontan aufgefallen sind) Ich denke es ist wichtig konventionelle Medien zu haben neben TikTok und co aber die Qualität sollte nicht nachlassen. Danke.
>>Es werden nur Spieler benotet, die mehr als 30 Minuten gespielt haben. << Warum werden dann die Spieler Kade und Tietz nicht von Ihnen bewertet, Herr Götz? Auswechslung war in der 64. Minute, Nachspielzeit waren 13 Minuten, somit waren beide über 30 Minuten im Spiel.
