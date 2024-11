Trifft ein FCA-Duo in der Nations League auf Deutschland?

Ein bisschen überrascht war Jess Thorup schon, dass Kristijan Jakic plötzlich am Montagabend beim 1:1 im Nations-League-Spiel Kroatiens gegen Portugal in der Halbzeitpause eingewechselt wurde. „Ich bin davon ausgegangen, er sitzt nur auf der Bank als Sicherheit. Plötzlich hat er 45 Minuten gespielt. Aber er hat mir danach geschrieben, es ist alles gut verlaufen, damit bin ich froh“, erzählte der Trainer des FC Augsburg am Dienstagvormittag über die Volten bei seinem kroatischen Nationalspieler. Denn am Freitag hatte Jakic beim 1:2 in Schottland noch mit Knieproblemen ausgewechselt werden müssen.

