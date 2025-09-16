Keven Schlotterbeck ist zurück im FCA-Training

Gute Nachrichten für den FC Augsburg: Beim ersten Training nach der 1:2-Niederlage gegen den FC St. Pauli stand Keven Schlotterbeck wieder auf dem Platz. Der Innenverteidiger musste zuletzt in Hamburg wegen muskulärer Probleme passen. „Es ist alles wieder in Ordnung“, beruhigte der 28-Jährige die FCA-Fans, die am Dienstag beim öffentlichen Spielersatztraining dabei waren. Neben Schlotterbeck standen elf weitere FCA-Profis auf dem Platz. Darunter auch Alexis Claude-Maurice, Phillip Tietz und Samuel Essende.

