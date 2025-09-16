Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Sport
Icon Pfeil nach unten
FC Augsburg
Icon Pfeil nach unten

FCA startet Vorbereitung auf FSV Mainz 05 ohne Trainer Sandro Wagner

FC Augsburg

Keven Schlotterbeck ist zurück im FCA-Training

Keven Schlotterbeck ist wieder fit. Damit hat FCA-Trainer Sandro Wagner beim Heimspiel gegen den FSV Mainz 05 in der Innenverteidigung die Qual der Wahl.
Von Robert Götz
    • |
    • |
    • |
    Keven Schlotterbeck musste nach dem Spiel gegen den FC Bayern mit muskulären Problemen länger pausieren.
    Keven Schlotterbeck musste nach dem Spiel gegen den FC Bayern mit muskulären Problemen länger pausieren. Foto: Harry Langer, dpa

    Gute Nachrichten für den FC Augsburg: Beim ersten Training nach der 1:2-Niederlage gegen den FC St. Pauli stand Keven Schlotterbeck wieder auf dem Platz. Der Innenverteidiger musste zuletzt in Hamburg wegen muskulärer Probleme passen. „Es ist alles wieder in Ordnung“, beruhigte der 28-Jährige die FCA-Fans, die am Dienstag beim öffentlichen Spielersatztraining dabei waren. Neben Schlotterbeck standen elf weitere FCA-Profis auf dem Platz. Darunter auch Alexis Claude-Maurice, Phillip Tietz und Samuel Essende.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden