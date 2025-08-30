Steve Mounié fehlt im Kader des FCA – Verein bestätigt Vertragsgespräche

Er war einer der Gewinner der Vorbereitung - nun scheint sein Abgang aus Augsburg bevorzustehen: Steve Mounié. Der Angreifer aus dem Benin erzielte in den Testspielen die meisten Treffer aller FCA-Spieler, war auch im Pokal gegen den Halleschen FC erfolgreich. Dennoch wird er den Verein wohl verlassen. Im Kader für das Spiel gegen den FC Bayern fehlte der Name des 30-Jährigen. Mittlerweile ist auch klar, warum: Der FC Augsburg bestätigte unserer Redaktion auf Nachfrage, dass Mounie wegen Vertragsgesprächen für die Partie freigestellt ist.

Sehr wahrscheinlich steht für Mounié, der den Großteil seiner Karriere in Frankreich verbrachte, eine Rückkehr in die fußballerische Heimat an: Der Erstligist Angers SCO scheint großes Interesse an ihm zu haben. In Frankreich genießt Mounié eine hohe Reputation. Bei Stade Brest trug er vor zwei Jahren dazu bei, dass dem Verein die Qualifikation für die Champions League gelang. Danach erfolgte der Wechsel nach Augsburg, wo in seiner ersten Saison unter Jess Thorup aber nur wenig zusammen lief.

Schon vor einem halben Jahr wäre Mounié beinahe gewechselt

Schon im vergangenen Winter stand ein Abschied auf Leihbasis an, der Transfer kam aber in letzter Sekunde nicht zustande. Zum Saisonende hin ließ Mounié seinem Frust in einem Interview mit unserer Redaktion freien Lauf: „Ich versuche herauszufinden, was ich falsch gemacht habe“, sagte er über seinen Stand innerhalb der Mannschaft. Unter Thorups Nachfolger Sandro Wagner lief es für Mounié besser - dennoch steht nun Abschied an, mit dem sich der FCA vor allem das Gehalt des Angreifers sparen könnte.

Der Transfer Mouniés lässt aber auch Rückschlüsse darauf zu, dass sich beim FCA auf der Seite der Neuzugänge noch etwas tun könnte. Dass Augsburg auf der Suche nach einem neuen Stürmer ist, ist ein offenes Geheimnis. Dass mit Mounié ein Spieler vor dem Abschied steht, der zuletzt immerhin Spielminuten erhalten hatte, darf als Anzeichen dafür gewertet werden, dass ein anderer dessen Planstelle im FCA-Kader erhalten könnte. Transfers sind noch bis Montagabend um 20 Uhr möglich.