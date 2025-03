Mergim Berisha hofft auf das FCA-Spiel gegen die TSG Hoffenheim

Am Mittwochvormittag trainierte Mergim Berisha immer noch individuell abseits der Mannschaft. Doch immer mehr wird der Stürmer nach seiner Oberschenkelverletzung an spielähnliche Situationen herangeführt. Richtungswechsel mit dem Ball, Steigerungsläufe stehen jetzt auf dem Programm. Denn eine Kontrolluntersuchung verlief positiv. Die Sehne und der Oberschenkelmuskel halten den gesteigerten Belastungen stand.

Kontrolluntersuchung beim Mergim Berisha verlief positiv

„Die Bilder waren gut. Wir sind im Plan“, freute sich Trainer Jess Thorup. „Mergim machte immer mehr mit dem Ball, seine Läufe werden intensiviert. Unser Ziel ist weiterhin, dass er nach der Länderspielpause zur Verfügung steht. Ob es für die TSG Hoffenheim reicht, müssen wir sehen.“ Es wäre eine bemerkenswerte Konstellation, wenn der 27-jährige Stürmer genau gegen den Verein sein Debüt für den FCA geben würde, von dem er bis Saisonende ausgeliehen ist.

Die erfolgreiche Kontrolluntersuchung war nicht die einzige positive Nachricht von Berisha in diesen Tagen. Er und seine Frau Edona machten öffentlich, dass sie bald Eltern werden. Berisha teilte über Instagram ein Foto von sich und seiner Frau mit der Unterschrift MOM & DAD. Der Babybauch ist schon deutlich sichtbar, die Baby-Utensilien sind bereits gekauft. Da wird Berisha bald mit Cedric Zesiger als frisch gewordener Papa viel Gesprächsstoff haben. Der Schweizer Leihspieler vom VfL Wolfsburg und seine Freundin Selin wurden Mitte Februar zum ersten Mal Eltern. Sohn Eliano Miles kam einen Tag nach dem 0:0 gegen Leipzig zur Welt.

Cedric Zesiger führt hier einen Zweikampf gegen Serhou Guirassy. Foto: WITTERS

FCA-Leihgabe Cedric Zesiger darf gegen den VfL Wolfsburg spielen

Zesiger hat sich nach seinem Wechsel im Winter in der FCA-Innenverteidigung einen Stammplatz erkämpft und das mit einer besonderen Statistik. Immer wenn er auf dem Platz stand, spielte der FCA zu Null. Diese Serie soll auch im Heimspiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen den VfL halten. Eine Klausel, dass er gegen seinen Basisklub nicht spielen darf, gibt es nicht, wie FCA-Trainer Thorup bestätigte: „Nein, so etwas gibt es nicht. Ich plane mit ihm.“