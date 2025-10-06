Die zwei FCA-Rohdiamanten Banks und Kömür glänzen gegen Wolfsburg

Es war eigentlich klar, dass Mert Kömür und Noahkai Banks den Medienmarathon nach dem 3:1-Sieg des FC Augsburg gegen den VfL Wolfsburg gemeinsam bestritten. „Kommt, macht das gleich zusammen“, schickte FCA-Medien-Direktorin Denise Schäfer die beiden FCA-Eigengewächse zuerst zu den TV-Anstalten und dann zu den Presse-Journalisten in der Mixed-Zone. Und der 18-jährige Banks und der 20-jährige Kömür erledigten auch diese Aufgabe mit der gleichen Abgeklärtheit wie die 90 Minuten plus Nachspielzeit auf dem Platz. Kömür schon fast mit etwas zu viel Duktus eines langjährigen Profis, Banks mit einer erfrischenden Natürlichkeit. Zu erzählen hatten beide viel.

