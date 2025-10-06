Icon Menü
FCA-Talente Banks und Kömür glänzen: Augsburgs Hoffnungsträger gegen Wolfsburg

FC Augsburg

Die zwei FCA-Rohdiamanten Banks und Kömür glänzen gegen Wolfsburg

Zwei junge Talente erobern die Bundesliga: Mert Kömür und Noahkai Banks präsentieren sich in glänzender Form und führen den FC Augsburg zum Sieg gegen Wolfsburg.
Von Robert Götz
    Die FCA-Eigengewächse Mert Kömür (links) und Noahkai Banks glänzten beim 3:1-Sieg gegen Wolfsburg.
    Die FCA-Eigengewächse Mert Kömür (links) und Noahkai Banks glänzten beim 3:1-Sieg gegen Wolfsburg. Foto: Klaus Rainer Krieger

    Es war eigentlich klar, dass Mert Kömür und Noahkai Banks den Medienmarathon nach dem 3:1-Sieg des FC Augsburg gegen den VfL Wolfsburg gemeinsam bestritten. „Kommt, macht das gleich zusammen“, schickte FCA-Medien-Direktorin Denise Schäfer die beiden FCA-Eigengewächse zuerst zu den TV-Anstalten und dann zu den Presse-Journalisten in der Mixed-Zone. Und der 18-jährige Banks und der 20-jährige Kömür erledigten auch diese Aufgabe mit der gleichen Abgeklärtheit wie die 90 Minuten plus Nachspielzeit auf dem Platz. Kömür schon fast mit etwas zu viel Duktus eines langjährigen Profis, Banks mit einer erfrischenden Natürlichkeit. Zu erzählen hatten beide viel.

