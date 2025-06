Der FCA testet gegen Crystal Palace und Sunderland

Für die Sommerpause dieses Jahres hat der FC Augsburg keine lange Anfahrt. Englisch gesprochen wird aber trotzdem. Der FC Augsburg hat binnen acht Tagen gleich zwei Testspiele gegen englische Teams veranschlagt. Im Sommercamp im österreichischen Kollerschlag im August, nicht weit von Passau entfernt, geht es gegen Crystal Palace. Der Verein beendete zwar die Premier League eher mittelmäßig – gewann dafür den letzten FA-Cup. Er ist mit dem deutschen DFB-Pokal vergleichbar. Dafür dürften die Chancen auf einen Sieg beim zweiten Spiel steigen, wenn der FC in der WWK seinen Familientag veranstaltet.

FCA gegen Crystal Palace und Sunderland: Die Termine

Das erste Spiel findet am Freitag, 1. August, in Bad Wimsbach im Trainingslager statt. Sandro Wagners bis dahin wohl fertig gebackener Kader dürfte ordentlich ins Schwitzen kommen: Gleich zweimal 90 Minuten sind veranschlagt. Für Wagner bleibt also die ein oder andere Gelegenheit, mit dem ehemaligen Bundesliga-Coach Oliver Glaser zu fachsimpeln, der inzwischen Crystal Palace trainiert. Anpfiff ist um 16 und 18 Uhr. Inwiefern Zuschauen möglich ist, scheint bislang offen zu sein.

Testspiele des FCA im Sommer 2025: Tickets noch nicht erhältlich

Rund eine Woche später, am Samstag, 9. August, testet der FC Augsburg zuhause in der WWK-Arena gegen den Traditionsverein AFC Sunderland. Der Club hat nach einem längeren Ausflug in Liga zwei vor wenigen Wochen den Aufstieg in die Premier League vollbracht. Motivation wird auf Seiten der Gäste reichlich vorhanden sein. „Details zum Ticketverkauf für beide Spiele werden zeitnah bekannt gegeben“, teilt der Verein mit.

Die erste Gelegenheit, Sandro Wagner am Spielfeldrand eines öffentlichen Spiels zu sehen, besteht für FCA-Fans bereits in rund zwei Wochen, am Samstag, 12. Juli. Der FCA trifft auf den regionalen Amateurverein TSV Gersthofen. Die Zuschauerzahl ist auf 3.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer begrenzt. Tickets ab acht Euro dürften momentan auf der Webseite des FC Augsburg noch erhältlich sein.