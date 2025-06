FCA-Torhütertalent Marcel Lubik spielt jetzt mit Lukas Podolski

Erstliga-Erfahrung kann Marcel Lubik bisher nicht vorweisen. Dreimal saß der 21-jährige Torhüter beim FC Augsburg in der Bundesliga bisher auf der Bank. Wobei er diese 270 Minuten wohl nicht so gut in Erinnerung behalten hat. Es waren die letzten drei Spiele der Saison 23/24. Finn Dahmen hatte sich verletzt, Tomas Koubek rückte in die Startelf und Trainer Jess Thourp beorderte Lubik auf die Bank. Von dort sah er die letzten drei der fünf Niederlagen in Folge. So eine Serie will Lubik bei seinem neuen Verein nicht mehr erleben. In der neuen Saison wird der gebürtige Pole vom FCA zum polnischen Erstligisten Górnik Zabrze verliehen.

Robert Götz Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Marcel Lubik Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

FC Augsburg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis