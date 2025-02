Warum der FCA wiederholt zu Null spielt

Am Ende hatte Finn Dahmen das Glück auf seiner Seite. Leipzigs Angreifer Kosta Nedeljkovic war zum Kopfball gekommen, hatte die Kugel in der Nachspielzeit allerdings an die Latte gesetzt. Dahmen und somit der FC Augsburg blieben erneut ohne Gegentreffer. Ein entsprechend gut gelaunter Torhüter stellte sich nach dem 0:0 den Fragen der Journalisten. „Kann so weitergehen“, sagte er mit einem Lächeln. Insgesamt hätte man ein gutes Spiel gemacht, meinte Dahmen. „Defensiv sind wir wieder sehr gut gestanden.“ Anhand des 26-Jährigen zeigte sich, wie schnell es im Sport gehen kann. Auch, welche Täler man mitunter durchlaufen muss, um wieder Gipfel zu erklimmen.

Johannes Graf Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Finn Dahmen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

FC Augsburg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis