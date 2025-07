Chancen auf Europa? Der FCA sieht sich in der Rolle des Jägers

Um den Stellenwert zu unterstreichen, bemühte Marinko Jurendic die Statistik. Seit vierzehn Spielzeiten ist der FC Augsburg der Fußball-Bundesliga zugehörig, mehr als 40 Punkte hat er dabei selten in einer Saison geholt. „Wir haben jetzt eine Marke erreicht, die die Gesamtentwicklung zeigt. Das macht uns zufrieden. Unser Ziel muss sein, ambitioniert zu bleiben und nicht locker zu lassen“, so Jurendic. Unter Trainer Markus Weinzierl gab es in dessen ersten Jahren zwei Ausreißer nach oben, 52 sowie 49 Punkte holten die Augsburger in den Jahren 2014 und 2015. Danach erreichte nur mehr Trainer Manuel Baum (41 Zähler) die ominösen 40 Punkte, die einst in unmittelbarem Zusammenhang mit dem sicheren Klassenerhalt standen.

