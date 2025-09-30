Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Sport
Icon Pfeil nach unten
FC Augsburg
Icon Pfeil nach unten

FCA-Trainer Sandro Wagner: Die fünf Herausforderungen vor dem Heimspiel gegen Wolfsburg

FC Augsburg

Vor diesen fünf Herausforderungen steht FCA-Trainer Sandro Wagner

In etlichen Bereichen sollte Wagner den FCA voranbringen. Umso enttäuschender verliefen die ersten fünf Spiele. Diese Probleme muss der Trainer vor dem Heimspiel gegen Wolfsburg lösen.
Von Johannes Graf
    • |
    • |
    • |
    Trainer Sandro Wagner arbeitet daran, den FCA in die Erfolgsspur zu bringen.
    Trainer Sandro Wagner arbeitet daran, den FCA in die Erfolgsspur zu bringen. Foto: Tim Groothuis, Witters

    Vier Niederlagen in Folge haben beim FC Augsburg Spuren hinterlassen. Längst ist der positive Effekt nach dem Auftakterfolg beim SC Freiburg (3:1) verpufft, statt Aufbruch- herrscht Krisenstimmung. Die Erwartungen an Trainer Sandro Wagner waren hoch, er sollte den Fußball-Bundesligisten spielerisch auf ein anderes Niveau heben. Nicht mehr nur über schnödes Verteidigen sollte der FCA zu Punkten kommen, attraktiver und mutiger sollte er auftreten. Zu sehen war davon zuletzt wenig, Leistungen und Punktausbeute waren enttäuschend. Vor dem Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg (Samstag, 15.30 Uhr, Sky) muss der 37-Jährige Probleme lösen.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden