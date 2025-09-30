Vor diesen fünf Herausforderungen steht FCA-Trainer Sandro Wagner

Vier Niederlagen in Folge haben beim FC Augsburg Spuren hinterlassen. Längst ist der positive Effekt nach dem Auftakterfolg beim SC Freiburg (3:1) verpufft, statt Aufbruch- herrscht Krisenstimmung. Die Erwartungen an Trainer Sandro Wagner waren hoch, er sollte den Fußball-Bundesligisten spielerisch auf ein anderes Niveau heben. Nicht mehr nur über schnödes Verteidigen sollte der FCA zu Punkten kommen, attraktiver und mutiger sollte er auftreten. Zu sehen war davon zuletzt wenig, Leistungen und Punktausbeute waren enttäuschend. Vor dem Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg (Samstag, 15.30 Uhr, Sky) muss der 37-Jährige Probleme lösen.

