FCA-Trainer Sandro Wagner macht gegen den VfL Wolfsburg fast alles richtig

Kommentar

FCA-Trainer Sandro Wagner hat alles richtig gemacht – fast alles

Der FCA glänzt mit einem beeindruckenden 3:1-Sieg gegen Wolfsburg. Vor allem die Änderungen in der Startelf haben gefruchtet. Doch nicht alles ist perfekt.
Robert Götz
Von Robert Götz
    |
    |
    |
    FCA-Trainer Sandro Wagner verlässt nach dem Sieg gegen Wolfsburg die Arena mit einer Geste, die Fragen aufwirft.
    FCA-Trainer Sandro Wagner verlässt nach dem Sieg gegen Wolfsburg die Arena mit einer Geste, die Fragen aufwirft. Foto: Harry Langer, dpa

    Bei der 1:2-Pleite in Heidenheim hatte der FCA so gut wie alle Tugenden, die zum Standard-Repertoire eines Bundesligisten gehören sollten, vermissen lassen. Dieses Mal zeigten die FCA-Profis dem VfL Wolfsburg vom Anpfiff weg, wer Herr in der WWK-Arena ist. Über die Aggressivität, die Laufbereitschaft und das richtige Timing kam dann auch das spielerische Element hinzu. Am Ende hatte der FCA dieses wegweisende Spiel überzeugend gewonnen und sein Bundesliga-Gesicht gezeigt. Das war auch für Trainer Sandro Wagner wichtig.

    Geste bringt Sandro Wagner in Erklärungsnöte

    Auch er hat bewiesen, dass er die richtigen Lehren ziehen kann. Seine Personalwechsel und taktischen Anpassungen griffen. Und vor allem nahm er diesmal seine Spieler in die Pflicht. Alles richtig gemacht? Fast. Die Geste nach dem Schlusspfiff war überflüssig. Ein cleverer Trainer verkneift sie sich, so sehr es ihn bitzelt. Dann kommt er gar nicht erst in Erklärungsnöte. Da muss er noch lernen.

