Die Länderspielpause ist eine neue Situation für FCA-Trainer Sandro Wagner

Als am Dienstagvormittag FCA-Trainer Sandro Wagner zum ersten öffentlichen Training nach der 2:3-Heimniederlage gegen den FC Bayern München bat, sah sein Profikader sehr übersichtlich aus. 13 Spieler sind mit ihren Nationalmannschaften unterwegs und werden erst im Laufe der nächsten Woche zurückkommen. Dazu fehlten die angeschlagenen Marius Wolf, Nico Schlotterbeck und Dimitris Giannoulis, der seine Länderspielreise mit Griechenland wegen einer Muskelverletzung absagen musste. Auf dem Nebenplatz gab es aber auch Erfreuliches zu sehen: da absolvierte Alexis Claude-Maurice (Sprunggelenkverstauchung) eine individuelle Einheit mit einem der Reha-Trainer.

Es ist eine ungewohnte Situation für den noch jungen Vereinstrainer Wagner, sich nur mit einem Bundesliga-Rumpfkader auf das Punktspiel am 14. September beim FC St. Pauli vorbereiten zu können. Die Kenntnisse aus dem Testspiel am Mittwoch (17 Uhr) in Schwabmünchen gegen den Zweitligisten SpVgg Greuther Fürth werden in dieser Hinsicht überschaubar bleiben. Da geht es wohl eher darum, zu sehen, welcher Ergänzungsspieler auf sich aufmerksam macht.

Hier die Übersicht über die abgestellten Nationalspieler

Deutsche A-Nationalmannschaft (WM-Qualifikationsspiele gegen die Slowakei/4. September und Nordirland/7. September) Torhüter Finn Dahmen. Erstmals wurde der FCA-Profi von Trainer Julian Nagelsmann in die deutsche A-Nationalmannschaft berufen. Er komplettiert das Torhüter-Trio mit Oliver Baumann und Alexander Nübel. Im März war Dahmen auf Abruf nominiert, wurde aber nicht benötigt.

Deutsche U21-Nationalmannschaft (Testspiele gegen Albanien/5. September und Lettland/9. September) Mert Kömür und Neuzugang Anton Kade. Für beide ist es die erste Berufung zur U21-Nationalmannschaft. Dort treffen sie auch auf Dzenan Pejcinovic, der im FCA-NLZ ausgebildet wurde. Im Sommer 2022 wechselte der 20-jährige Stürmer dann zum VfL Wolfsburg.

USA A-Nationalmannschaft (Testspiele gegen Südkorea/6. September und Japan/9. September) Erstmals wurde Innenverteidiger Noahkai Banks für die A-Nationalmannschaft nominiert.

Schweiz (WM-Qualifikationsspiele gegen Kosovo/5. September und Slowenien/8. September) Am Montag in Augsburg seinen neuen Vertrag unterschrieben, reiste Mittelfeldspieler Fabian Rieder gleich weiter zur Schweizer Nationalmannschaft.

Icon vergrößern FCA-Neuzugang Fabian Rieder (links) für die Schweiz im Zweikampf mit Maximilian Mittelstädt. Foto: Federico Gambarini, dpa Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen FCA-Neuzugang Fabian Rieder (links) für die Schweiz im Zweikampf mit Maximilian Mittelstädt. Foto: Federico Gambarini, dpa

Tunesien (WM-Qualifikationsspiele gegen Liberia/4. September und Äquatorialguinea/8. September) Premiere für FCA-Neuzugang Ismaël Gharbi. Erstmals wurde der Außenbahnspieler für das Heimatland seines Vaters nominiert. Der zweite FCA-Neuzugang, der für Tunesien spielt, Elias Saad, hat bereits drei Länderspiele absolviert.

Kroatien (WM-Qualifikation gegen Färöer/5. September und Montenegro/8. September) Kristijan Jakić hat bisher elf Länderspiele für sein Heimatland bestritten

Benin (WM-Qualifikation gegen Simbabwe/5. September und Lesotho/9. September) Der Wechsel von Stürmer Steve Mounie nach Frankreich zu Angers SCO hat sich auf der Zielgeraden der Transferperiode zerschlagen. Angers hatte Finanzprobleme, die eine Verpflichtung von Mounie verhinderten. Jetzt kämpft er erst einmal mit Benin um Punkte für die WM-Qualifikation.

DR Kongo (WM-Qualifikation gegen Südsudan/5. September und Senegal/9. September) In der Bundesliga muss Stürmer Samuel Essende noch ein Spiel (gegen St. Pauli) aussetzen, dann ist seine Rot-Sperre (drei Bundesliga-Partien, vier Spiele insgesamt) aus der Vorsaison abgesessen. Spielpraxis holt er sich nun mit dem Benin.

Kosovo (WM-Qualifikation gegen die Schweiz/5. September und Schweden/8. September) Elvis Rexhbecaj kam gegen den FC Bayern zu seinem ersten Einsatz in dieser Saison. Ansonsten muss er sich im defensiven Mittelfeld erst einmal hinten anstellen. Mit dem Kosovo will er auch Werbung in eigener Sache machen.

Luxemburg (WM-Qualifikation gegen Nordirland/4. September und Slowakei/7. September) Der 20-jährige Aiman Dardari hat mit seinen Leistungen in der FCA U23 für so viel Aufmerksamkeit gesorgt, dass Sandro Wagner den quirligen Linksaußen gegen die Bayern in den Kader berufen hat.

Österreich U19 (Testspiele gegen Belgien/3. September und Wales/6. September) Der 18-jährige Oliver Sorg spielt in den Planungen von Wagner für die Bundesliga noch keine Rolle. Doch der junge Linksverteidiger hat viel Potenzial.