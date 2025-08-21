FCA-Trainer Sandro Wagner will "keinen in eine Schablone drücken"

Der Pflichtspielauftakt ist Sandro Wagner geglückt. Der neue Trainer des FC Augsburg gewann mit seinem Team in der ersten Runde des DFB-Pokals 2:0 in Halle. Das Spiel kann zwar als Arbeitssieg verbucht werden, doch der FCA-Coach macht auch kein Geheimnis daraus, dass es Zeit braucht, bis er sein Team dort hat, wo er mit ihm hin will. Welches Ziel er mit den Augsburgern verfolgt, darüber hat Wagner nun in einem Interview gesprochen – außerdem verriet er, wie er mit „verrückten“ Spielern umgeht – und was in den vergangenen Wochen bereits verändert wurde, um am Trainingsgelände ein heimisches Gefühl zu schaffen.

Auf einer Zufriedenheitsskala von eins bis zehn sieht sich Wagner nach seinen ersten Wochen mit dem FCA aktuell bei sechs bis sieben. „Ich bin nie zufrieden – ich bin latent unzufrieden mit allem“, gestand der Coach jetzt im Bild-Podcast Phrasenmäher. Mit den Augsburgern hat er viel vor, will aber keinen konkreten Tabellenplatz als Ziel nennen: „Ich möchte vielleicht nur sagen, dass ich zwischen diese zwei Welten kommen möchte, zwischen die zweite und die erste Tabellenhälfte.“

Wagner will sich mit dem FC Augsburg an Topteams heranpirschen

Das Team solle sich in allen Belangen „ranpirschen“ an die Topteams der Liga. Es könne sein, dass man am Ende der Saison tabellarisch so dastehe wie im vergangenen Jahr, dafür aber viele Strukturen geändert sowie ein anderes Mindset und eine andere Spielphilosophie hereingebracht habe. Eines versprach Wagner aber in dem Podcast: „Wir wollen überraschen, wir wollen attackieren.“ Die Spielidee werde sich gänzlich von der seines Vorgängers Jess Thorup unterscheiden.

Für den Erfolg pflegt Wagner, der als aktiver Fußballprofi mit seiner Art selbst oft angeeckt war, einen besonderen Umgang mit seinen Spielern. Der Spieler Sandro Wagner wäre wahrscheinlich zufrieden mit dem Trainer Sandro Wagner, glaubt der FCA-Coach, „weil ich jeden Spieler so lasse, wie er ist. Also ich will keinen in eine Schablone drücken“, erklärte der 37-Jährige. „Wir haben ja auch ein paar Verrückte dabei – die können auch weiterhin verrückt bleiben und können auch weiterhin einen gewissen Ausraster haben“, so der Trainer. Er wolle ihnen aber zu verstehen geben, dass er jeden Ausraster sehe und wisse, was das für eine Wirkung nach innen und außen haben könne.

Sandro Wagner will mit FCA-Spielern „zweites Zuhause“ schaffen

Der bisherige Assistenzcoach von Bundestrainer Julian Nagelsmann, der für den FCA seinen Job bei der Nationalmannschaft vorzeitig aufgab, hat am Trainingsgelände einige Änderungen bewirkt. Er spiele mit den Spielern immer wieder Roulette, verriet er in dem Interview. Die Verlierer müssen etwas für die Kabine besorgen. Schließlich solle nicht nur der Verein in Vorleistung gehen und alles besorgen, sondern „der Spieler muss auch verstehen: Das ist sein zweites Zuhause hier und ich möchte mich wohlfühlen“, so Wagner.

Wenn die Spieler etwas dazugeben, hätten sie eine andere Haltung zu der Umwelt, in der sie sich tagtäglich seien. So gibt es inzwischen beispielsweise einen Billardtisch in der Kabine, den nicht der Verein, sondern die Spieler beim Roulette ausgespielt und besorgt haben. „Wir kriegen das hin, dass das wie ein zweites Zuhause wird“, ist sich Sandro Wagner sicher.

FCA-Coach Wagner: „Möchte nicht der Dompteur sein“

Dafür will er den Spielern auch mehr Platz ohne das Trainerteam einräumen. Das Büro der Trainer wurde räumlich versetzt. Zuvor war es in der Spielerkabine gewesen, also ein Raum im Raum. Das störte den neuen Coach. „Ich möchte, dass die Spieler ihren Freiraum haben“, sie sollten nicht die ganze Zeit den Trainer sehen und sich beobachtet fühlen. Er wolle mit seinen Trainer-Assistenten zwar Impulse geben, „aber ich möchte nicht der Dompteur sein und vor allem kein Kontrolleur“. Das Feedback der Spieler sei positiv.

Ob sich die Maßnahmen auszahlen? Noch hat Wagner viel Arbeit vor sich, um die selbst gesteckten Ziele zu erreichen. Wenn die Bundesliga für den FCA am Wochenende startet, gilt es für den Trainer im ersten Schritt, dass die Leute in Augsburg zufrieden sein müssten, wie er im Interview mit Sky Sport sagte. „Sie müssen mit dem Gefühl nach Hause gehen, Spieler gesehen zu haben, die sich mit der Stadt und dem Verein identifizieren. Das muss erstmal unsere Basis sein und von da weg können wir arbeiten.“ Am Samstag spielt der FCA um 15.30 Uhr auswärts gegen den SC Freiburg.