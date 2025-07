Thorups Ambitionen gegen den FC Bayern: „Wir wollen uns offensiv verbessern“

Durch das 1:1 gegen die TSG Hoffenheim ist der FC Augsburg bereits seit elf Spielen in Folge ungeschlagen. Nun wartet mit Bayern München allerdings der Tabellenführer auf den FCA. Coach Jess Thorup will den Fokus trotzdem nicht nur auf die eigene Defensive legen.

Das sagt Trainer Jess Thorup vor dem Spiel gegen München...

... über das 1:1 des FCA gegen Hoffenheim:

„Wir haben viel über das Spiel und die Elfmeterentscheidung geredet. Jeder hat gesehen, dass es ein Fehler war. Aber das ist für mich jetzt vorbei. Wenn es um das Hoffenheim-Spiel geht, dann lag mein Fokus in den letzten Tagen auf der ersten Halbzeit. Da war die Leistung, die ich mir erhofft habe, nicht da. Da müssen wir uns steigern.“

... über das anstehende Heimspiel gegen Bayern:

„Wir freuen uns natürlich auf das Spiel. Flutlicht, ausverkauft, was will man mehr? Wir kommen mit viel Selbstvertrauen nach den elf Spielen ohne Niederlage. Das braucht man natürlich gegen einen Gegner wie Bayern auch. Die Basics, die in der ersten Halbzeit gegen Hoffenheim gefehlt haben, müssen da sein. Und wir müssen unsere Chancen nach vorne suchen, um Punkte zu holen.“

... über die Personalsituation beim FC Augsburg:

„Alle sind verfügbar. Ich freue mich darüber. Das ist nochmal eine Möglichkeit, in den letzten sieben Saisonspielen den Konkurrenzkampf in der Mannschaft zu steigern.“

... über Mërgim Berisha, der beim 1:0-Sieg gegen Bayern im September 2022 das entscheidende Siegtor schoss:

„Er ist eine Option. Er hat letzte Woche schon mittrainiert, aber da wollte ich noch kein Risiko eingehen. Ich hatte das Gefühl, da fehlt noch ein bisschen. Jetzt hat er noch eine Woche trainiert und ist nah dran. Es ist möglich, dass er dabei ist. Er kann als einziger Stürmer in der Mitte oder als hängender Stürmer spielen. Er ist ein ganz starker Spieler. Es ist einfach für ihn, egal wo ich ihn einsetze.“

... über Bayern-Stürmer Harry Kane:

„Er hat sechs Tore in den letzten drei Spielen gegen uns geschossen. Wir müssen ein Auge auf ihn haben. Er ist ein überragender Spieler, aber er ist nicht der einzige bei Bayern, der Klasse hat. Wir können uns nicht auf einen Spieler konzentrieren, wir müssen auf alle ein Auge haben.“

... über die Bedeutung des Spiels gegen Bayern:

„Bayern ist vorne in der Tabelle, noch in der Champions League und eine der besten Mannschaften in Europa. Wenn man als Verein die Möglichkeit hat, gegen sie zu spielen, freut sich jeder darauf. Und es ist für die kleine Mannschaft die Möglichkeit, gegen die Großen den nächsten Schritt zu machen und einen Boost zu bekommen. Das ist natürlich auch unsere Hoffnung.“

... über die Herangehensweise in dem Spiel:

„Wir haben es in der Defensive zuletzt gut gemacht. Wir werden das jetzt nicht weglassen, nur weil Leute fragen: ‚Was machen wir offensiv?‘ Wir werden das Defensive, was wir in den letzten elf Spielen sehr gut gemacht haben, beibehalten. Aber wir wollen uns offensiv verbessern, das ist klar. Das ist natürlich nicht einfach gegen Bayern, weil sie ganz stark in der Spielkontrolle und im Gegenpressing sind. Auf der anderen Seite haben wir schon unsere Möglichkeiten geübt. Wir können nicht 90 Minuten nur verteidigen. Wir wollen mit unseren tollen Fans im Rücken versuchen, das Spiel so ausgeglichen wie möglich zu gestalten und Punkte zu holen.“

... über das Selbstvertrauen in der Mannschaft:

„So ein Gefühl kommt nicht von alleine. Das muss sich über lange Zeit aufbauen. Ich bin kein Trainer, der da dann eingreift. Ich lasse das laufen und hoffe, dass das noch länger bestehen bleibt, auch nach Freitagabend. Wir hoffen, dass wir da noch einmal einen Boost bekommen.“

... über die europäischen Plätze:

„Am 17. Mai, so um 17:30 Uhr, können wir darüber reden. Es sind immer noch sieben Spiele. Wir versuchen, in jedem Spiel Punkte zu holen. Aber wir wollen jetzt nicht immer überlegen, wie viele Punkte wir noch brauchen. Bis jetzt hat es bei uns gut funktioniert, den Fokus von Spiel zu Spiel zu setzen.“