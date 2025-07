Im FCA-Trainingslager ist Stürmer Phillip Tietz überall

Der FC Augsburg bereitet sich im österreichischen Kollerschlag auf die neue Bundesliga-Saison vor - und unser Reporter Marco Scheinhof ist mittendrin. In der aktuellen Folge unseres FCA-Podcasts „Viererkette“ spricht Scheinhof über die ersten Tage im Trainingslager. Eine bedeutende Rolle spielt die XXL-Videowand, die sich der FCA angeschafft und aus Augsburg nach Österreich transportiert hat. Natürlich richten sich auch alle Augen auf den neuen Trainer Sandro Wagner, der wegen seiner Bayern-Vergangenheit in Österreich bestens bekannt ist. Aber eigentlich führen alle Verbindungen rund um den Bundesligisten zu Stürmer Phillip Tietz.

Denn Tietz sorgte in der Vorbereitung schon für einen kuriosen Moment: Im Test gegen Rot-Weiss Essen trug der Angreifer die Kapitänsbinde, als er nach 30 Minuten Spielzeit vom Feld musste. Die Binde streifte er kurzerhand dem verdutzten Abwehrspieler Noahkai Banks über. Der 18-Jährige agierte daraufhin 60 Minuten als Spielführer der Augsburger - und muss nun zahlen. Denn wer sein Debüt als Kapitän gibt, muss einen ausgeben. Das ist in der Bundesliga nicht anders als in der Kreisliga.

„Der Kopf raucht“: Der neue FCA-Trainer Sandro Wagner verlangt den Spielern viel ab

Tietz gab auch einen recht plastischen Einblick in die Trainingsinhalte, die FCA-Trainer Sandro Wagner den Spielern in den ersten Tagen vermittelt hat - nicht nur anhand der Videowand, sondern in Gesprächen und Taktik-Schulungen auf dem Platz. Mutiger soll es sein, offensiver - und offenbar auch herausfordernder. „Sandro ist der erste Trainer, bei dem mir schon in den ersten drei Wochen der Kopf raucht, weil es sehr viel Input ist. Aber er ist auch ein Trainer, bei dem ich richtig was lerne vom Fußball. Und da kommt definitiv noch viel dazu“, sagt der 28-Jährige. Der neue FC Augsburg erregt mit Sandro Wagner auch überregional Interesse. Sky-Experte Didi Hamann etwa lobte die mutige Herangehensweise des Klubs und tippte ihn in die obere Tabellenhälfte.

Icon Galerie 19 Bilder Der FCA ist mit seinem neuen Trainer Sandro Wagner nach Österreich gereist und trainiert für die anstehende Saison. Unser Fotograf hat einige Momente festgehalten.

Warum Phillip Tietz zum Essen mit den Eltern von Mert Kömür verabredet ist, welche Bedeutung die nächsten Testspiele haben und welche neuen Spieler sich bereits gut eingefügt haben - all das ist in der aktuellen Folge der Viererkette zu hören. Viel Spaß dabei.

