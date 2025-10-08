Um FCA-Trainer Wagner kehrt trotz des 3:1-Sieges keine Ruhe ein

Diskutieren Sie mit Icon Schließen

Die Geste von Sandro Wagner nach Schlusspfiff sehe ich nicht eng und verstehe ich, also kein Grund von Unruhe zu sprechen. Ihm ist sicherlich, auch wenn er es öffentlich nicht zugibt, wie uns allen, wohl ein Stein vom Herzen gefallen...nach dem beherzten und erfrischenden Auftritt des Teams und vor allem der beiden Youngster Banks und Kömür...so scheint ein passender Weg aus der Krise auszusehen. Nun gilt es weiter hart zu arbeiten, um den gestrigen Dreier am Rhein zu vergolden. Nobby Die Stimme der Rosenau

Ich finde diese Kritik an Wagner wegen seiner Geste unberechtigt. Die Medien stürzen sich regelrecht darauf. Boulevard Niveau.

Sandro Wagner ist für die Medien doch ein Gottesgeschenk. Schreibt ihn rauf, schreibt ihn runter, jede Woche Futter für ein paar schöne Artikel und Kommentare. (Ist euch das eigentlich nicht zu blöd, für ein paar zusätzliche Klicks, die Werbung so übers Kommentierfeld zu legen, dass man sie nicht nur wegklicken sondern gleich auch nochmal die Kommentare aufrufen muss?)

Da ist der Sandro halt noch ein kleiner Bub, der noch nicht kappiert hat, dass so eine Geste nach einem ersten Sieg überflüssig ist. Wäre es der vierte Sieg in Folge gewesen, dann kann man den kleinen Sandro verstehen.

Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

Sie haben ein Konto? Hier anmelden