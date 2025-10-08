Icon Menü
FC Augsburg: Um FCA-Trainer Wagner kehrt trotz des 3:1-Sieges keine Ruhe ein

FC Augsburg

Um FCA-Trainer Wagner kehrt trotz des 3:1-Sieges keine Ruhe ein

Der FC Augsburg zeigt gegen den VfL Wolfsburg eine starke Leistung und beendet die vier Partien andauernde Niederlagenserie. Der Trainer aber fällt mit einer Geste nach Schlusspfiff auf.
Von Marco Scheinhof
|
    • |
    • |
    • |
    Auf dem Weg in die Kabine machte Augsburgs Trainer Sandro Wagner eine Geste an die Fans. Oder an seine Familie, wie er erklärt.
    Auf dem Weg in die Kabine machte Augsburgs Trainer Sandro Wagner eine Geste an die Fans. Oder an seine Familie, wie er erklärt.

    Diese Geste konnte sich Sandro Wagner nicht verkneifen. Wahrscheinlich wäre es sonst zu ruhig um ihn und den FC Augsburg geworden. Der überzeugende 3:1-Heimsieg gegen den VfL Wolfsburg hatte Diskussionen um den Trainer und seine Fähigkeiten rasch beendet. Wagner und sein Team hatten nach zuvor vier Niederlagen in Folge eindrucksvoll geliefert. Vor allem hatten sie die schwachen Leistungen gegen Mainz und Heidenheim vergessen lassen. Alles gut also?

    Diskutieren Sie mit
    4 Kommentare
    Johann Koch

    Da ist der Sandro halt noch ein kleiner Bub, der noch nicht kappiert hat, dass so eine Geste nach einem ersten Sieg überflüssig ist. Wäre es der vierte Sieg in Folge gewesen, dann kann man den kleinen Sandro verstehen.

    Maja Steiner

    Sandro Wagner ist für die Medien doch ein Gottesgeschenk. Schreibt ihn rauf, schreibt ihn runter, jede Woche Futter für ein paar schöne Artikel und Kommentare. (Ist euch das eigentlich nicht zu blöd, für ein paar zusätzliche Klicks, die Werbung so übers Kommentierfeld zu legen, dass man sie nicht nur wegklicken sondern gleich auch nochmal die Kommentare aufrufen muss?)

    Ronald Hattensaur

    Ich finde diese Kritik an Wagner wegen seiner Geste unberechtigt. Die Medien stürzen sich regelrecht darauf. Boulevard Niveau.

    Norbert Huebner

    Die Geste von Sandro Wagner nach Schlusspfiff sehe ich nicht eng und verstehe ich, also kein Grund von Unruhe zu sprechen. Ihm ist sicherlich, auch wenn er es öffentlich nicht zugibt, wie uns allen, wohl ein Stein vom Herzen gefallen...nach dem beherzten und erfrischenden Auftritt des Teams und vor allem der beiden Youngster Banks und Kömür...so scheint ein passender Weg aus der Krise auszusehen. Nun gilt es weiter hart zu arbeiten, um den gestrigen Dreier am Rhein zu vergolden. Nobby Die Stimme der Rosenau

